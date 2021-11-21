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    快逃！美亞特蘭大機場旅客槍械走火 現場大亂航班中斷

    美國亞特蘭大發生旅客槍械走火事件，導致現場民眾在驚慌之下四散奔逃、航班一度中斷。圖為事發後旅客聚集在一起等候消息。（路透）

    美國亞特蘭大發生旅客槍械走火事件，導致現場民眾在驚慌之下四散奔逃、航班一度中斷。圖為事發後旅客聚集在一起等候消息。（路透）

    2021/11/21 09:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州亞特蘭大的哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），於美東時間20日下午1時30分許發生旅客槍械走火事件，導致現場民眾在驚慌之下四散奔逃、航班一度中斷。

    《CNN》報導，美國運輸安全管理局表示，當時機場人員在X光機發現行李裝有違禁物品，因此將包包挑出來撿查，過程中要求該名旅客不要插手，孰料對方突然衝過來拿走行李內的槍支並不慎走火，幸好沒有打到人而是擊中旅客攜帶的物品。

    不過，突如其來的槍聲讓機場陷入混亂，1名從亞特蘭大準備飛往阿拉斯加的女乘客透露，她當時坐在航站大廳的一處餐廳裡，看到一群人沿著走道奔跑著，原本還以為他們是趕不上班機才會那麼急，但女乘客接著發現越來越多人跑了起來而且不斷傳出尖叫聲，其中有人停了下來告訴她「有槍手，快走！」

    亞特蘭大機場發言人戈貝爾（Andrew Gobeil）表示這起事件純屬意外，但在巨大的聲響下讓民眾驚慌失措。美國運輸安全管理局指出，在疏散過程中有3人受傷，不過都沒有生命危險。

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