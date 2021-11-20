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    驚！美運鈔車掉落滿地紙鈔 後車駕駛紛紛停下搶著撿

    美國加州運鈔車掉落大量紙鈔，後車駕駛紛紛停下撿錢。（圖擷自@BlackRoomMedia1推特）

    美國加州運鈔車掉落大量紙鈔，後車駕駛紛紛停下撿錢。（圖擷自@BlackRoomMedia1推特）

    2021/11/20 16:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州卡爾斯巴德（Carlsbad）附近的5號州際公路，於當地時間19日上午9時15分許有1輛裝甲運鈔車掉落大量紙鈔，導致後車駕駛紛紛停下撿錢，當局對此呼籲民眾儘快將鈔票還回來。

    據《美聯社》報導，當時運鈔車正從聖地牙哥開往美國聯邦存款保險公司的辦公室，孰料途中1扇後門突然打開，好幾袋鈔票就這樣掉在地上，袋子隨後又破掉讓紙鈔飛出，使得公路瞬間陷入駕駛們搶錢的混亂當中。

    據了解，掉落的鈔票面額主要是1美元（約新台幣27.8元）和20美元（約新台幣556元），當局並沒有透露總共遺失了多少錢，從現場影片可以看到有人撿了滿手現金開心地笑了出來。

    不過，加州公路巡警（CHP）強調有2人因為撿錢當場被捕，目前已有10多人主動將錢交還給聯邦存款保險公司，警方正和聯邦調查局合作分析各種現場影片，CHP呼籲民眾千萬不要存有僥倖心理，否則將面臨刑事責任。

    相關影片請見︰

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