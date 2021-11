驚！美運鈔車掉落滿地紙鈔 後車駕駛紛紛停下搶著撿

2021/11/20 16:46

〔即時新聞/綜合報導〕美國南加州卡爾斯巴德(Carlsbad)附近的5號州際公路,於當地時間19日上午9時15分許有1輛裝甲運鈔車掉落大量紙鈔,導致後車駕駛紛紛停下撿錢,當局對此呼籲民眾儘快將鈔票還回來。

據《美聯社》報導,當時運鈔車正從聖地牙哥開往美國聯邦存款保險公司的辦公室,孰料途中1扇後門突然打開,好幾袋鈔票就這樣掉在地上,袋子隨後又破掉讓紙鈔飛出,使得公路瞬間陷入駕駛們搶錢的混亂當中。

據了解,掉落的鈔票面額主要是1美元(約新台幣27.8元)和20美元(約新台幣556元),當局並沒有透露總共遺失了多少錢,從現場影片可以看到有人撿了滿手現金開心地笑了出來。

不過,加州公路巡警(CHP)強調有2人因為撿錢當場被捕,目前已有10多人主動將錢交還給聯邦存款保險公司,警方正和聯邦調查局合作分析各種現場影片,CHP呼籲民眾千萬不要存有僥倖心理,否則將面臨刑事責任。

RP: @fox5sandiego CASH GRAB ???? Money from an armored truck blew across the lanes of Interstate 5 in Carlsbad Friday morning. Traffic was completely halted as people stopped to scoop up bills.

????: Travis A Fisher #caughtoncamera pic.twitter.com/QRzw0TKlO7