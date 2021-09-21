習近平不敢重演文革 王軍濤︰採史達林模式建立「數位極權主義」

旅美政治學者王軍濤認為，習近平採取的是史達林模式而非文革，意在建立科技洗腦的「數位極權主義」。圖為紫禁城衛兵。（美聯社）

2021/09/21 17:17

〔中央社〕中共強力整治文娛等領域，對相關產業造成壓力，被形容為「文革再現」。但旅美政治學者王軍濤認為，習近平採取的是史達林模式而非文革，意在建立科技洗腦的「數位極權主義」。

美國之音（VOA）中文網報導，王軍濤並指出，在21世紀的中國，中共總書記習近平不敢發動「2.0版文革」，他對中國經濟、金融、教育、文娛等領域的整頓，更像是當年史達林對蘇聯的「大清洗」。

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王軍濤表示，全球共產黨的極權體制大致分為兩類。一類是史達林體制，一類是毛澤東體制。史達林體制實際上是官僚體制、凡是涉及政治的領域，史達林都把它變成專業，由黨政官僚機器控制。

他說，毛澤東則喜歡搞運動，文革期間的「學習班」就是運動體制下一種不專業、粗陋和野蠻的表現形式。而習近平目前採取的整頓和管控方式與文革時的毛澤東不同，比較像史達林的模式。

王軍濤認為，習近平想建立的是以現代科技為基礎的「數碼（數位）極權主義」，對人民的洗腦方式也不再是簡單的壟斷訊息和製造恐懼，而是用現代科技對人民洗腦。

他以中共中央下令，對文娛工作者「建立常態化培訓機制，開展從業人員輪訓」說，習近平想把文化產業變成思想教育的工具或洗腦的一部分時，首先要「對洗腦者進行洗腦」，進行更精緻、高級的洗腦，把洗腦者變成專業人士。

王軍濤說，這就是史達林的官僚體制模式，比毛澤東時代簡單粗暴的「學習班」要升級很多，但機制是相同的。

他認為，外界不應該把所有的思想洗腦及大批判都看成「文革」。因為所有的共產黨國家都會從事相同的運動。只是毛澤東又搞政治運動，把國家搞亂了。

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