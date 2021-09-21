習主導建立常態性洗腦機構 專家：更勝文革「學習班」

習近平推動新一輪整改，被認為是文革時期「學習班」復辟。（路透）

2021/09/21 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近期加大對國內各產業的整改力道，將建立對從業人員實施常態性培訓的機構，有外媒引述專家說法稱，上述做法無疑是文革時期的「學習班」復辟，是當局新一輪的洗腦利器。

根據《美國之音》報導，近年中國娛樂圈亂象嚴重，不斷傳出負面新聞，被當局視為新一輪整治重點，中國文化和旅遊部（下稱文旅部）9日召開全國大會，強調將貫徹中共總書記習近平的指示，「拿出硬手段整治該領域」。

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文旅部進一步表示，為加強思想政治的教育，將建立「常態化培訓機制，開展從業人員輪訓」。

上述做法立即引發人民對文革時代的痛苦回憶，更被認為是「毛澤東思想學習班」（簡稱學習班）復辟。

旅美的中國政治學者王軍濤博士受訪時表示，當前習近平推動的整頓與管控，與文革時期的毛澤東不同，他認為，習主打的是建立在現代科技上的「數位極權主義」。

王軍濤博士進一步指出，習近平時代對人民的洗腦方式也不再是簡單的壟斷資訊與製造恐懼，而是用現代科學與技術來達成目標，他說，「當前中國的學習班，比毛澤東時代的進步更多，但機制是完全相同的」。

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