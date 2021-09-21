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    竟非越早越好！ 中風「黃金復原期」曝光 期間大腦如返老還童

    在人一生中，處於年輕發育階段的大腦展現出極大的可塑造性，而這項研究則表明，人們在經歷中風後的特定一小段時間裡，也會表現出類似「返老還童」的可塑性增強期，幫助傷後餘生的個體重新建立肢體的使用能力。（歐新社）

    在人一生中，處於年輕發育階段的大腦展現出極大的可塑造性，而這項研究則表明，人們在經歷中風後的特定一小段時間裡，也會表現出類似「返老還童」的可塑性增強期，幫助傷後餘生的個體重新建立肢體的使用能力。（歐新社）

    2021/09/21 13:10

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著社會步入高齡化階段，中風與心血管疾病對人們構成的風險也被放大，科學家最新發現，人們中風後的黃金復原期是在發病後2至3個月左右，更早或更晚啟動復健，患者上肢功能的復原效果都不如這段時期。

    最新發表在美國《國家科學院學報》的研究報告中，科學家與來自美國華盛頓特區的72名中風倖存者合作，分階段觀察受試者投入康復治療與復健的成效，試圖找出人類經歷中風後是否存在關鍵復原期。

    結果顯示，中風發生後約60至90天啟動復健，是改善手臂與手部症狀的最佳時間，早於或晚於這段時間才投入康復治療，恢復狀況都明顯不佳。

    由於人們日常生活中對於手部的使用需求最大，中風後的失能程度，與手部功能恢復程度有密切關係。

    研究人員表示，在人一生中，處於年輕發育階段的大腦展現出極大的可塑造性，而這項研究結果則表明，人們在經歷中風後的特定一小段時間裡，也會表現出類似「返老還童」的可塑性增強期，幫助傷後餘生的個體重新建立肢體的使用能力，一旦錯過機會，復原效果就會顯著變差。

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