為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    防疫期間越來越胖！ 美調查：小孩BMI變化率幾乎翻倍

    美國疾病管制與預防中心調查顯示，和武漢肺炎疫情之前相比，美國小孩的BMI變化率幾乎翻倍。美國學童示意圖。（路透）

    美國疾病管制與預防中心調查顯示，和武漢肺炎疫情之前相比，美國小孩的BMI變化率幾乎翻倍。美國學童示意圖。（路透）

    2021/09/21 09:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制與預防中心（CDC）近來發布的調查顯示，和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情之前相比，美國小孩的身體質量指數（BMI）變化率幾乎翻倍，成為另一項健康問題。

    《CNN》報導，美CDC收集去年3月至11月期間43萬2302名2歲至19歲美國小孩的BMI變化，結果發現除了本來就體重不足的兒童之外，所有小孩的BMI變化率都顯著上升，其中又以年幼和肥胖兒童的增加程度最高。

    資料顯示，中度或重度肥胖兒童在這8個月內，平均每月分別變胖0.45公斤和0.54公斤，半年的數字則為2.8公斤和3.5公斤，這可能是因為疫情期間許多托兒所和小學都沒有開放，讓小孩更少攝取到健康食物也缺乏運動。

    為了要解決這樣的問題，專家建議家裡的大人們可以協助小孩減重，其中包括儘量讓小孩動起來，就算是外出快走也可以。在飲食方面，大人們必須讓自己成為榜樣，多多攝取健康食物並少買加工食品，就算小孩挑食還是要找出他喜歡吃的蔬菜，另外，地中海飲食也是不錯的選擇。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國已有67.4萬人染疫身亡 將超越1918西班牙流感死亡人數
    2021/09/21 07:04

    美國已有67.4萬人染疫身亡 將超越1918西班牙流感死亡人數
    旅遊業振奮 美國11月初計畫解除英歐旅遊限制
    2021/09/21 06:17

    旅遊業振奮 美國11月初計畫解除英歐旅遊限制

    房價攀升！祝文宇：首購成家最後2字頭
    兒童疫苗效力等同成人？輝瑞：美FDA 要求「免疫橋接」證明
    2021/09/21 06:13

    兒童疫苗效力等同成人？輝瑞：美FDA 要求「免疫橋接」證明
    輝瑞/BNT疫苗對5至11歲幼童有效 將向FDA申請授權
    2021/09/20 19:46

    輝瑞/BNT疫苗對5至11歲幼童有效 將向FDA申請授權
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播