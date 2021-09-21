防疫期間越來越胖！ 美調查：小孩BMI變化率幾乎翻倍

美國疾病管制與預防中心調查顯示，和武漢肺炎疫情之前相比，美國小孩的BMI變化率幾乎翻倍。美國學童示意圖。（路透）

2021/09/21 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制與預防中心（CDC）近來發布的調查顯示，和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情之前相比，美國小孩的身體質量指數（BMI）變化率幾乎翻倍，成為另一項健康問題。

據《CNN》報導，美CDC收集去年3月至11月期間43萬2302名2歲至19歲美國小孩的BMI變化，結果發現除了本來就體重不足的兒童之外，所有小孩的BMI變化率都顯著上升，其中又以年幼和肥胖兒童的增加程度最高。

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資料顯示，中度或重度肥胖兒童在這8個月內，平均每月分別變胖0.45公斤和0.54公斤，半年的數字則為2.8公斤和3.5公斤，這可能是因為疫情期間許多托兒所和小學都沒有開放，讓小孩更少攝取到健康食物也缺乏運動。

為了要解決這樣的問題，專家建議家裡的大人們可以協助小孩減重，其中包括儘量讓小孩動起來，就算是外出快走也可以。在飲食方面，大人們必須讓自己成為榜樣，多多攝取健康食物並少買加工食品，就算小孩挑食還是要找出他喜歡吃的蔬菜，另外，地中海飲食也是不錯的選擇。

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