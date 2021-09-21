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    美國已有67.4萬人染疫身亡 將超越1918西班牙流感死亡人數

    美國武肺死亡數已逐漸追上1918年時的西班牙流感死亡數，未來可能將超越。圖為1918年時美國加州奧克蘭地區因流感疫情開設的臨時醫院。（美聯社）

    美國武肺死亡數已逐漸追上1918年時的西班牙流感死亡數，未來可能將超越。圖為1918年時美國加州奧克蘭地區因流感疫情開設的臨時醫院。（美聯社）

    2021/09/21 07:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍尚未平息，據美國約翰霍普金斯大學統計數據，美國目前已有近67.4萬人因感染武漢肺炎而死，已接近1918至1919年的西班牙流感大流行，未來武肺染疫死亡數可能會超過西班牙流感。

    根據《美聯社》報導，隨著Delta變種病毒蔓延，美國目前平均每天仍有超過1900人死亡，是自從3月初以來新高。美國約翰霍普金斯大學統計，截至當地時間週一上午，美國武肺染疫死亡人數已接近67.4萬人死亡，而實際上死亡病例可能更多。

    在武漢肺炎疫情全球大爆發前，國際普遍認為1918至1919年的西班牙流感大流行是人類史上最嚴重的全球大流行病之一，在全球人口數僅有目前的四分之一時，西班牙流感造成5000萬人死亡，美國當時則有67.5萬人死亡。不過西班牙流感死亡總數只是粗略估測，原因在於當時疫情發生時記錄並不完整，且科學上對於病因理解不足。

    依照美國約翰霍普金斯大學統計，美國目前的武肺死亡病例數已十分接近西班牙流感的死亡病例數，武肺死亡病例數很有可能會超越西班牙流感。

    美國華盛頓大學分析模組統計，在進入11、12月時，將會有另一波染疫高峰，但致命性相比去年同期已顯著降低。該模組分析，到明年1月1日為止，可能還會有10萬名美國人死於武肺，屆時美國武肺死亡數可能會達到77.6萬人。

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