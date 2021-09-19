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    8度金腰帶得主！ 拳王巴喬宣布角逐菲律賓總統

    菲律賓拳王巴喬宣布他要角逐菲律賓總統大位。（法新社資料照）

    菲律賓拳王巴喬宣布他要角逐菲律賓總統大位。（法新社資料照）

    2021/09/19 21:20

    〔即時新聞／綜合報導〕曾奪得8個世界拳王金腰帶的菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）今（19）日宣布將參與2022年菲律賓總統大選。巴喬與現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）雖同屬「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban），但巴喬並不喜歡杜特蒂親中國的作風，也抨擊了現今政府的腐敗。

    綜合外媒報導，現年42歲的巴喬在接受總統候選人提名時表示，「我是一名鬥士，不管在拳擊場內還是場外，我都會是鬥士。」

    他預計將以傳奇拳擊手的經歷以及反貪腐作為競選主題。他在提名大會上表示，「給那些質疑我參選資格的人，你們有感受過饑餓嗎」、「你們有沒有過因為飢腸轆轆，只能向鄰居借錢，或是在小吃攤前苦等剩菜剩飯的經驗？你們面前的曼尼‧巴喬就是在這種貧窮中誕生的」。

    目前PDP-Laban正處於嚴重內鬥中，一派支持巴喬作為總統候選人，而另一派系不久前才提名杜特蒂的盟友克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）角逐總統，不過吳最後婉拒了這個競爭總統寶座的機會。

    巴喬曾是杜特蒂的盟友，不過現為參議員的他曾揭發杜特蒂政府私吞了一筆疫情紓困金，金額約莫100億比索（約合新台幣55億元），杜特蒂則質疑巴喬的舉動是大選前的政治手法，PDP-Laban在數週後也發起投票罷免巴喬的黨魁職位，但巴喬派系並不承認這項決定。

    受限於憲法規定，杜特蒂在目前的任期屆滿後不得再連任，不過他已確定要競選副總統職位。

    巴喬（右）與美國拳王梅威瑟（左）曾在2015年進行世紀對決，這場比賽最後由梅威瑟勝出。（法新社）

    巴喬（右）與美國拳王梅威瑟（左）曾在2015年進行世紀對決，這場比賽最後由梅威瑟勝出。（法新社）

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