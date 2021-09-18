老師未經同意剪掉女童頭髮 美家長向學校求償2780萬元

美國密西根州小學在未經父母同意下，就剪掉7歲女童朱妮的頭髮，家長對此氣得告上法院求償100萬美元（約新台幣2780萬元）。（美聯社）

2021/09/18 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州7歲女童朱妮（Jurnee Hoffmeyer），日前從芒特普萊森特學區的加尼亞德小學（Ganiard Elementary）返家後，父母發現老師竟然未經他們同意就私自為朱妮剪髮，氣得告上法院求償100萬美元（約新台幣2780萬元）。

據《美聯社》報導，朱妮父親吉米（Jimmy Hoffmeyer）表示，女兒3月某天回家時一側的頭髮被剪掉了，她透露是同學在校車上做的，於是吉米便帶她到理髮店調整成好看一點的不對稱髮型，並向校長抱怨此事，沒想到2天後朱妮另一側頭髮又被剪了。

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吉米原本以為同學不會再鬧她，連忙詢問女兒到底發生了什麼事，結果竟然是老師幫她剪的頭髮。黑白混血的吉米對此怒斥，他的女兒無疑受到種族歧視、族裔恐嚇且憲法權利遭到侵犯，因此向大急流城聯邦法院提起訴訟。

芒特普萊森特公立學校教育委員會對此指出，剪女童頭髮的人雖然是出於好意，但確實沒有獲得父母的同意，另外還有2名職員也在場，不過事後並未向學校通報，目前這3人都已道歉。

學區強調，在第三方單位的獨立調查下，認為此事並未涉及種族歧視，吉米則反駁學區方面根本就沒來問過他和朱妮的感受，並直指學區未能適當地訓練並監督員工的行為。

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