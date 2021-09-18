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    澳英美聯盟壞了潛艦交易 法國召回駐美及駐澳大使諮商

    美、英、澳洲成立「澳英美三方安全夥伴聯盟（AUKUS）」，英美將協助澳洲發展核能潛艦。此舉使法國面臨澳洲取消造艦合約，也感受遭到盟友背叛，法國外交部長勒德里安17日宣布將召回駐美及駐澳洲大使諮商。（美聯社）

    美、英、澳洲成立「澳英美三方安全夥伴聯盟（AUKUS）」，英美將協助澳洲發展核能潛艦。此舉使法國面臨澳洲取消造艦合約，也感受遭到盟友背叛，法國外交部長勒德里安17日宣布將召回駐美及駐澳洲大使諮商。（美聯社）

    2021/09/18 05:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美、英、澳洲15日宣布成立「澳英美三方安全夥伴聯盟（AUKUS）」，英美將協助澳洲發展核能潛艦，以保障印太地區的和平穩定。此舉使得法國不僅面臨澳洲取消潛艦交易合約，也感受遭到盟友背叛，法國外交部17日宣布將召回駐美及駐澳洲大使諮商，外交危機一觸即發。

    美國總統拜登、英國首相強森與澳洲總理莫里森在三方視訊聯合記者會上，宣布成立以三國國名縮寫為名的新聯盟「AUKUS」。

    據了解，美英澳將在未來一年半協商敲定潛艦細節，深化在網路、人工智慧、量子科技、海底防禦能力等領域的合作與強化資訊分享；該聯盟之下的首要行動為協助澳洲打造八艘新式核子動力、但不搭載核武的潛艦，以便澳洲軍方能前往與攻擊遠離該國海岸的目標；此外，澳洲還將取得美國的長程戰斧巡弋飛彈。

    由於法國與澳洲原有軍備協議，法國海軍集團（Naval Group）負責建造澳洲新一代潛艇，但隨著「AUKUS」聯盟成立協議，使澳洲取消向法國訂購潛艇。法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）在聲明中對此表示，因事件嚴重，總統馬克宏（Emmanuel Macron）已罕見作出召回大使的決定。

    勒德里安在接受媒體訪問時也嚴詞批評美國總統拜登，稱這種野蠻、單方面又難以預測的決定，讓我想起美國前總統川普。他也認為這猶如「背後捅刀」，破壞了法國與澳洲的信任關係。他氣憤指出「這不該是對盟友的舉動」。法國駐美大使館日前也宣布取消原定在當地時間週五舉行的晚宴。

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