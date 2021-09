錢在燒！ 美B-2轟炸機迫降衝出跑道 百億機身直接「鏟草地」

2021/09/18 00:23

〔即時新聞/綜合報導〕美國空軍一架B-2「幽靈」(Spirit)轟炸機14日執行例行訓練任務時,發生機械故障,被迫在密蘇里州的懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)緊急迫降,美國空軍事後說明,迫降時沒造成人員傷亡,也沒有引發火勢,機體確實有受損,但未說明迫降起因與損壞程度。而衛星影像清楚顯示,這架造價20億美元(約新台幣554億元)的轟炸機迫降後衝出跑道「鏟草地」。

綜合外媒報導,這架隸屬密蘇里州懷特曼空軍基地的B-2轟炸機,在當地時間14日執行例行訓練任務時發生機械故障,並在密蘇里州的懷特曼空軍基地緊急迫降,美國媒體推測,這架B-2轟炸機應是在起飛後出現液壓系統故障,而在返回基地降落時,主起落架無法正常開啟,導致飛機著陸後滑出跑道、機翼則鏟進地面。

請繼續往下閱讀...

事發後美國空軍及五角大廈高層尚未公布相關內容,還在附近設立高度2400公尺、半徑3000公尺的禁航區域,防止媒體拍攝;而根據美國民間衛星影像公司「星球實驗室」(Planet Labs)15日公布的衛星影像,明顯可見戰機滑出跑道範圍,卡在旁邊草地。

事後美國空軍說明,迫降時沒有造成人員傷亡,也沒有發生引擎著火現象,機體確實有受到損壞,但沒有說明迫降起因以及損壞程度,整起事故正在調查中。

B-2「幽靈」是目前世界上唯一的匿蹤戰略轟炸機,美軍僅生產21架,由於稀少的產量使生產成本極高,單機造價高達24億美元,其中1架2008年時在關島安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)起飛時墜毀;在2010年2月時,另一架B-2轟炸機發動機艙失火,導致機體嚴重受損,但在修復後仍繼續服役。

Damaged B-2 Spirit is sitting wing-down off the runway after landing mishap:https://t.co/g7Ra8VqU5l