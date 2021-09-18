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    錢在燒！ 美B-2轟炸機迫降衝出跑道 百億機身直接「鏟草地」

    美國空軍一架B-2「幽靈」轟炸機14日在訓練飛行時發生機械故障，被迫緊急飛回密蘇里州懷特曼空軍基地迫降，降落時衝出跑道，機翼著地造成損壞。（路透資料照）

    美國空軍一架B-2「幽靈」轟炸機14日在訓練飛行時發生機械故障，被迫緊急飛回密蘇里州懷特曼空軍基地迫降，降落時衝出跑道，機翼著地造成損壞。（路透資料照）

    2021/09/18 00:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍一架B-2「幽靈」（Spirit）轟炸機14日執行例行訓練任務時，發生機械故障，被迫在密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）緊急迫降，美國空軍事後說明，迫降時沒造成人員傷亡，也沒有引發火勢，機體確實有受損，但未說明迫降起因與損壞程度。而衛星影像清楚顯示，這架造價20億美元（約新台幣554億元）的轟炸機迫降後衝出跑道「鏟草地」。

    綜合外媒報導，這架隸屬密蘇里州懷特曼空軍基地的B-2轟炸機，在當地時間14日執行例行訓練任務時發生機械故障，並在密蘇里州的懷特曼空軍基地緊急迫降，美國媒體推測，這架B-2轟炸機應是在起飛後出現液壓系統故障，而在返回基地降落時，主起落架無法正常開啟，導致飛機著陸後滑出跑道、機翼則鏟進地面。

    事發後美國空軍及五角大廈高層尚未公布相關內容，還在附近設立高度2400公尺、半徑3000公尺的禁航區域，防止媒體拍攝；而根據美國民間衛星影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）15日公布的衛星影像，明顯可見戰機滑出跑道範圍，卡在旁邊草地。

    事後美國空軍說明，迫降時沒有造成人員傷亡，也沒有發生引擎著火現象，機體確實有受到損壞，但沒有說明迫降起因以及損壞程度，整起事故正在調查中。

    B-2「幽靈」是目前世界上唯一的匿蹤戰略轟炸機，美軍僅生產21架，由於稀少的產量使生產成本極高，單機造價高達24億美元，其中1架2008年時在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛時墜毀；在2010年2月時，另一架B-2轟炸機發動機艙失火，導致機體嚴重受損，但在修復後仍繼續服役。

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