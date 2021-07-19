水漫北京城！暴雨致地鐵站灌水、大街變河道、鐵公路中斷

中國北京市暴雨成災。（圖擷取自微博畫面）

2021/07/19 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國首都北京正受到30年最大暴雨侵襲，昨天雨勢達到最大，根據中媒報導，雨勢致金山地鐵站灌水、多條街道淹水、車輛泡水、商店關閉、京藏高速公路因土石流中斷，而詭異的是，昨天強降雨幾乎都集中在北京西半部，災害慘重，但東半部卻是雨勢稀疏。

綜合媒體報導，北京氣象台預告，昨天豪雨之後，今天北京將進入陰天雷陣雨為主；而昨天的雨量分佈是西多東少，持續時間長，是從16日一直延續18日，有40個氣象站超過150毫米，最大降雨出現在門頭溝永定226.0毫米，全市平均降雨量54.0毫米，城區平均43.8毫米，西南部107.5毫米，西北部24.8毫米，東北部28.3毫米，東南部4.5毫米。

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北京暴雨致地鐵金安橋站成水簾洞，從一大早就被水淹了，該站緊急關閉，據流出影片顯示，積水進入金安橋地鐵站內，從頂棚和台階流下，金安橋下最高水位曾達到1.8米，北京地鐵到昨晚還有多個站處於關閉狀態。

同時，北京海淀區西山林語及周邊地區出現洪水，大街變河道，長長的街道上盡是泡水車。多條公路斷、交通中斷，懷柔區多地發生山洪沖刷路面、山體滑坡等險情，還有越野車被洪水沖走，村民受困。

北京八大處公園全部閉園，開放時間未定。

中國北京市暴雨成災。（圖擷取自微博畫面）

中國北京市暴雨成災，金安橋地鐵站灌水。（圖擷取自微博畫面）

中國北京市暴雨成災，金安橋地鐵站灌水。（圖擷取自微博畫面）

中國北京市暴雨成災。（圖擷取自微博畫面）

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