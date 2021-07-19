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    狠心父母沒錢修車 竟以17萬元賣掉親生兒

    中國一對狠心父母因為沒錢修車，竟以新台幣約17萬元賣掉兒子。示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    中國一對狠心父母因為沒錢修車，竟以新台幣約17萬元賣掉兒子。示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    2021/07/19 00:13

    〔即時新聞／綜合報導〕竟有如此狠心的父母！中國河南一對父母因為缺錢修車，竟然以4萬元人民幣（約新台幣17萬2700元）賣掉兒子。事情曝光後馬上引起中國網友撻伐，這對父母也被警方以拐賣兒童罪逮捕及判刑。

    綜合中媒18日報導，來自河南省確山縣的23歲李姓女子與段男雖沒有登記婚姻，但有夫妻之實，育有3個孩子。2019年4月時，丈夫段男出車禍，夫妻倆愁著沒錢修車；同年5月16日，李女生下小兒子，這對夫妻竟將腦筋動到親骨肉身上，6月時將剛出生的小兒子以4萬元人民幣的價格賣給河南省泌陽縣黃山口鄉的張女。

    所幸被賣掉的小兒子，於去年8月17日從張女手中獲救，其狠心的父母不久後也被逮捕。李女被捕後宣稱，自己生下小兒子，丈夫便天天鼓吹她賣掉骨肉，換點錢回來修車；丈夫段男則聲稱，自己起初沒有同意賣小孩，但後來覺得家裡經濟條件困難，也再養不起一個小孩，索性把小兒賣給別人「貼補家用」。

    這對荒唐父母的事蹟傳出後，馬上引起中國網路輿論撻伐。確山縣法院認為，這對父母以非法獲利為目的，出賣親生子女，行為構成拐賣兒童罪，段男判處5年有期徒刑，李女3年，併罰1萬元人民幣（約新台幣4萬3000元），2人當初賣兒拿到的4萬元也將追繳沒收。

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