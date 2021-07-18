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    勘災嘻笑挨批態度惡劣 德總理熱門人選急道歉

    德國近期水患嚴重，被視為梅克爾熱門接班人的拉謝特近日在勘災時被拍到嘻嘻哈哈的神情，引起輿論痛斥。（路透）

    德國近期水患嚴重，被視為梅克爾熱門接班人的拉謝特近日在勘災時被拍到嘻嘻哈哈的神情，引起輿論痛斥。（路透）

    2021/07/18 23:02

    〔即時新聞／綜合報導〕西歐近期連日豪雨致災，德國災情相當嚴重。德總理接班人熱門人選基督教民主黨（CDU）黨魁拉謝特（Armin Laschet）昨日（17日）勘災時，卻被媒體捕捉到嘻嘻哈哈的畫面，引發爭議；事後拉謝特趕緊出面道歉。

    西歐連續數天大雨造成嚴重洪災，至今死亡人數已增至183人死亡，目前仍有數10人下落不明；其中德國西部的洪患災情也相當嚴重。根據《美聯社》報導，該國重災區北萊茵-威斯伐倫（North Rhine-Westphalia）邦長、同時也被視為現任總理梅克爾熱門接班人選的拉謝特，17日視察災情時，因為一幕與同行幕僚嘻嘻哈哈的畫面，引發爭議。

    拉謝特17日陪同德國總統史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）一同到北萊茵-威斯伐倫的埃爾夫特施塔特（Erftstadt）勘災。行程後史坦邁爾向記者發表談話時，有媒體拍到站在史坦邁爾後面的拉謝特正與同行幕僚有說有笑，還露出樂翻的笑容。

    因為德國基督教民主黨（CDU）籍的梅克爾早前宣布不再競選連任，身為該黨黨魁的拉謝特，目前自然被視為9月大選、接班梅克爾的熱門人選。不過這次被拍到他在災區嘻嘻哈哈的畫面後，隨即引發輿論，不少聲音痛斥他的態度惡劣，對於災民也相當失禮。

    拉謝特18日晚間趕緊在推特上抱歉，強調自己非常重視災民的狀況，對於總統在發表談話時被拍到那樣的畫面，造成外界不好的印象，坦承那是非常不好的舉止，對此他相當抱歉。

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