戰狼賣檳榔 吳京肖像被冒用提告獲賠150萬元

主演中國民族主義電影「戰狼」的影星吳京，被一家「戰狼」公司冒用肖像印在檳榔盒上，還加註「吳京助力戰狼品牌」。經吳京提告，法院判決戰狼須賠償人民幣34.2萬元（新台幣150萬元）。（美聯社）

2021/07/18 18:51

〔中央社〕主演中國民族主義電影「戰狼」的影星吳京，被一家「戰狼」公司冒用肖像印在檳榔盒上，還加註「吳京助力戰狼品牌」。經吳京提告，法院判決戰狼須賠償人民幣34.2萬元（新台幣150萬元）。

中新社報導，北京市第四中級人民法院日前作出二審判決，維持北京互聯網（網際網路）法院的一審判決定讞，被告「戰狼品牌管理有限公司」因涉及「網絡侵權責任糾紛」，須賠償原告吳京經濟損失34萬元及公證費2000元，合計34.2萬元。

請繼續往下閱讀...

同時，「戰狼」公司必須立即停止生產、銷售、使用並回收、撤除、銷毀含有吳京肖像和姓名的產品及宣傳品。且在旗下網路商店首頁顯著位置，連續7天刊登聲明向吳京「賠禮道歉」。

判決書指出，「戰狼」公司未經許可，將吳京的肖像用檳榔的包裝盒上，並標註「電影『殺破狼』主演吳京助力戰狼品牌」的字樣，旗下各地經銷商並在短片平台發布相關廣告。

經吳京認定，「戰狼」公司此舉涉及侵害吳京肖像權、姓名權後，於2020年6月向北京互聯網法院提告，要求停產及銷毀相關產品及公開道歉外，並求償112萬元。

但「戰狼」公司在審理中反指，被用在檳榔盒包裝上的吳京「殺破狼」劇照，版權是歸其他業者所有，而非吳京；而「戰狼」公司是與獲得授權的另一家業者簽約，若有侵權責任也應由這兩家業者承擔；況且，檳榔盒包裝上的吳京劇照，不至於讓消費者誤認吳京為檳榔的代言人。

北京互聯網法院一審認為，「戰狼」公司使用的吳京照片「具有高度識別性」，構成對吳京肖像權、姓名權的侵害。且吳京為知名演員，肖像、姓名具有一定商業價值，他人未經許可不得以營利為目的使用其肖像。為此，判決「戰狼」公司戰狼須賠償34.2萬元。

根據報導，雖然「戰狼」公司不服一審判決提出上訴，但北京市第四中級人民法院日前二審宣判，維持一審判決，全案定讞。

受「戰狼」盛名所累，吳京曾數度因肖像權、姓名權糾紛提告。其中，一家叫「戰狼（北京）維他命飲料有限公司」的業者，就被判決須賠償吳京61.3萬元。而青島、南京、四川等地也有業者被吳京控告，都被判賠償30萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法