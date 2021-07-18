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    唐鳳配合東奧防疫取消赴日 日網友不捨留言：期待下次相見！

    政務委員唐鳳廣受日本媒體及日本民眾矚目，原定將被派赴日本參加東京奧運開幕式，讓不少日本網友相當期待。（翻攝自唐鳳推特）

    政務委員唐鳳廣受日本媒體及日本民眾矚目，原定將被派赴日本參加東京奧運開幕式，讓不少日本網友相當期待。（翻攝自唐鳳推特）

    2021/07/18 14:20

    〔即時新聞／綜合報導〕政務委員唐鳳廣受日本媒體及日本民眾矚目，原定將被派赴日本參加東京奧運開幕式，讓不少日本網友相當期待，不料因為配合東奧防疫政策，確定行程取消，消息一出，日本網友備感不捨，紛紛湧入留言，並表示「期待疫情後再相見」。

    唐鳳赴日行程取消，他也在臉書、推特貼文指出，為配合東奧防疫政策，經與總統、院長討論，決定取消赴日行程。他強調，雖然行程改變，但對他來說，有3件事沒有改變，「對選手的支持沒有改變」、「對奧運的祝福沒有改變」、「對日本的感謝沒有改變」。

    許多日本網友相當不捨，紛紛湧入推特留言表示「這是一個明智的決定，因為現在來日本太危險了」、「請保持健康，日本是您的第二故鄉，任何時候都歡迎你來」、「我們尊重您的決定，並感受到您對日本和運動員釋出的善意，保重」、「我們期待能歡迎您來到日本」、「疫情後來日本吧！」、「很高興你取消了行程，如果你來日本而不小心確診，那你寶貴的才能可能無人能彌補」。

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