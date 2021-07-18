美駐維也納情報員疑似有「哈瓦那症候群」 美奧將聯手調查

美國國務卿布林肯（見圖）上月表示，美國正在調查駐維也納的美國外交官員出現「哈瓦那症候群」症狀的真相。（美聯社）

2021/07/18 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國2016年起，派駐古巴的外交官陸續回報出現暈眩等症狀，這種狀況被稱為「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）。而日前有多位駐奧地利維也納（Vienna）的美國情報人員和外交官員都指出，在維也納有出現類似「哈瓦那症候群」的症狀。奧地利外交官今（17）日指出，將與美國政府合作，共同釐清真相。

據《路透社》報導，「紐約客」（The New Yorker）雜誌昨（16）日指出，自美國總統拜登（Joe Biden）今年1月上任以來，已有大約20多位在奧地利維也納的美國情報人員、外交官員和其他官員表示：「在維也納出現類似『哈瓦那症候群』的症狀。」

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據報導，奧地利外交官今日在1份聲明指出，「駐維也納的外交官員和其家人的安全對我們來說是最重要的，我們極為重視這些報告，並將與美國當局合作，共同釐清事情的真相」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月表示，美國正進行1項由政府負責的調查，以了解「疑似向駐維也納的美國外交官員『發送特定』無線電波攻擊，引發官員產生各種神經系統病症」的背後人士和目的。

據報導，維也納是許多聯合國機構和歐洲安全與合作組織 （Organization for Security and Co-operation in Europe）的所在地，因此像是美國和俄羅斯等大國都會派駐至少3名大使和大量的外交人員在當地，不過長期下來，也使得維也納成為外交活動和間諜活動的中心。

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