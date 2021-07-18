為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美駐維也納情報員疑似有「哈瓦那症候群」 美奧將聯手調查

    美國國務卿布林肯（見圖）上月表示，美國正在調查駐維也納的美國外交官員出現「哈瓦那症候群」症狀的真相。（美聯社）

    美國國務卿布林肯（見圖）上月表示，美國正在調查駐維也納的美國外交官員出現「哈瓦那症候群」症狀的真相。（美聯社）

    2021/07/18 00:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國2016年起，派駐古巴的外交官陸續回報出現暈眩等症狀，這種狀況被稱為「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）。而日前有多位駐奧地利維也納（Vienna）的美國情報人員和外交官員都指出，在維也納有出現類似「哈瓦那症候群」的症狀。奧地利外交官今（17）日指出，將與美國政府合作，共同釐清真相。

    《路透社》報導，「紐約客」（The New Yorker）雜誌昨（16）日指出，自美國總統拜登（Joe Biden）今年1月上任以來，已有大約20多位在奧地利維也納的美國情報人員、外交官員和其他官員表示：「在維也納出現類似『哈瓦那症候群』的症狀。」

    據報導，奧地利外交官今日在1份聲明指出，「駐維也納的外交官員和其家人的安全對我們來說是最重要的，我們極為重視這些報告，並將與美國當局合作，共同釐清事情的真相」。

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月表示，美國正進行1項由政府負責的調查，以了解「疑似向駐維也納的美國外交官員『發送特定』無線電波攻擊，引發官員產生各種神經系統病症」的背後人士和目的。

    據報導，維也納是許多聯合國機構和歐洲安全與合作組織 （Organization for Security and Co-operation in Europe）的所在地，因此像是美國和俄羅斯等大國都會派駐至少3名大使和大量的外交人員在當地，不過長期下來，也使得維也納成為外交活動和間諜活動的中心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海運堵塞、陸運缺司機！美國供應鏈中斷危及經濟復甦
    2021/07/17 16:35

    海運堵塞、陸運缺司機！美國供應鏈中斷危及經濟復甦
    想處理北韓議題 美國務院官員稱不能沒有中國
    2021/07/17 13:31

    想處理北韓議題 美國務院官員稱不能沒有中國
    美中分歧加深 美前財長：不能沒有對話渠道
    2021/07/17 11:27

    美中分歧加深 美前財長：不能沒有對話渠道
    美駐外人員持續遭不明聲波攻擊 「哈瓦那症候群」超130件
    2021/05/14 09:20

    美駐外人員持續遭不明聲波攻擊 「哈瓦那症候群」超130件
    國際今日熱門
    新聞360》對抗中國準備「硬幹」 學者：美國正在做一件大事
    2021/07/17 11:00

    新聞360》對抗中國準備「硬幹」 學者：美國正在做一件大事 影片

    香港中聯辦7副主任「助北京打壓民主」 美財政部制裁
    2021/07/17 06:31

    香港中聯辦7副主任「助北京打壓民主」 美財政部制裁

    美副國務卿亞洲行是否訪中？傳兩國還在討論
    2021/07/17 02:06

    美副國務卿亞洲行是否訪中？傳兩國還在討論

    12歲以下兒童接種武肺疫苗 美FDA最快今冬批准
    2021/07/17 06:11

    12歲以下兒童接種武肺疫苗 美FDA最快今冬批准

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播