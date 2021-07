美駐維也納情報員疑似有「哈瓦那症候群」 美奧將聯手調查

美國國務卿布林肯(見圖)上月表示,美國正在調查駐維也納的美國外交官員出現「哈瓦那症候群」症狀的真相。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕美國2016年起,派駐古巴的外交官陸續回報出現暈眩等症狀,這種狀況被稱為「哈瓦那症候群」(Havana syndrome)。而日前有多位駐奧地利維也納(Vienna)的美國情報人員和外交官員都指出,在維也納有出現類似「哈瓦那症候群」的症狀。奧地利外交官今(17)日指出,將與美國政府合作,共同釐清真相。

據《路透社》報導,「紐約客」(The New Yorker)雜誌昨(16)日指出,自美國總統拜登(Joe Biden)今年1月上任以來,已有大約20多位在奧地利維也納的美國情報人員、外交官員和其他官員表示:「在維也納出現類似『哈瓦那症候群』的症狀。」

據報導,奧地利外交官今日在1份聲明指出,「駐維也納的外交官員和其家人的安全對我們來說是最重要的,我們極為重視這些報告,並將與美國當局合作,共同釐清事情的真相」。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)上月表示,美國正進行1項由政府負責的調查,以了解「疑似向駐維也納的美國外交官員『發送特定』無線電波攻擊,引發官員產生各種神經系統病症」的背後人士和目的。

據報導,維也納是許多聯合國機構和歐洲安全與合作組織 (Organization for Security and Co-operation in Europe)的所在地,因此像是美國和俄羅斯等大國都會派駐至少3名大使和大量的外交人員在當地,不過長期下來,也使得維也納成為外交活動和間諜活動的中心。

