海地總統遇刺案新發展 前司法部官員疑下令殺人

海地總統摩依士（Jovenal Moise）遇刺身亡，葬禮將於23日舉行。（法新社）

2021/07/17 09:23

〔即時新聞／綜合報導〕海地總統摩依士（Jovenal Moise）刺殺案撲朔迷離，官方公布的最新調查結果指出，前海地司法部官員可能是下令殺害摩依士的主嫌之一。

《路透》報導，摩依士案由海地和哥倫比亞合作偵辦，哥國警察總長維加斯（Jorge Vargas）當地時間週五表示，依據初步調查，前海地司法部官員巴迪歐（Joseph Felix Badio）可能是下令動手的主嫌之一。

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維加斯說明，調查發現巴迪歐指示前哥倫比亞士兵卡帕鐸（Duberney Capador）與李維拉（German Rivera）殺害摩依士，「案發三天前，曾在海地司法部從事反貪腐工作的官員巴迪歐，告訴卡帕鐸和李維拉必須刺殺海地總統。」但維加斯沒有提供任何證據或說明資訊從何而來等細節。

報導指出，卡帕鐸目前已死亡，李維拉則被警方逮捕，巴迪歐則下落不明，無法取得他的說法。海地警方先前調查指出，密謀干政海地的團體是由醫師兼牧師的薩農（Christian Emmanuel Sanon）領導，薩農日前已被海地當局依行刺首謀逮捕。

其他嫌犯包括反對黨參議員約瑟夫（John Joel Joseph），被海地警察總長查爾斯（Leon Charles）認定為刺殺案關鍵人物並展開追捕；侍衛長赫拉德（Dimitri Herard）也被警方逮捕。

目前掌握的刺殺團體成員包括2名海地裔美國人及26名哥倫比亞人，其中18人被捕、5人在逃、3人死亡。

據臨時總理喬塞德（Claude Joseph）表示，摩依士的國葬將在海地北部的歷史古城海地角舉行，47歲的第一夫人瑪婷將返國送丈夫最後一程。

哥國警察總長維加斯（Jorge Vargas，中）說明案情。（路透）

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