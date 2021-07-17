為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    海地總統遇刺案新發展 前司法部官員疑下令殺人

    海地總統摩依士（Jovenal Moise）遇刺身亡，葬禮將於23日舉行。（法新社）

    海地總統摩依士（Jovenal Moise）遇刺身亡，葬禮將於23日舉行。（法新社）

    2021/07/17 09:23

    〔即時新聞／綜合報導〕海地總統摩依士（Jovenal Moise）刺殺案撲朔迷離，官方公布的最新調查結果指出，前海地司法部官員可能是下令殺害摩依士的主嫌之一。

    《路透》報導，摩依士案由海地和哥倫比亞合作偵辦，哥國警察總長維加斯（Jorge Vargas）當地時間週五表示，依據初步調查，前海地司法部官員巴迪歐（Joseph Felix Badio）可能是下令動手的主嫌之一。

    維加斯說明，調查發現巴迪歐指示前哥倫比亞士兵卡帕鐸（Duberney Capador）與李維拉（German Rivera）殺害摩依士，「案發三天前，曾在海地司法部從事反貪腐工作的官員巴迪歐，告訴卡帕鐸和李維拉必須刺殺海地總統。」但維加斯沒有提供任何證據或說明資訊從何而來等細節。

    報導指出，卡帕鐸目前已死亡，李維拉則被警方逮捕，巴迪歐則下落不明，無法取得他的說法。海地警方先前調查指出，密謀干政海地的團體是由醫師兼牧師的薩農（Christian Emmanuel Sanon）領導，薩農日前已被海地當局依行刺首謀逮捕。

    其他嫌犯包括反對黨參議員約瑟夫（John Joel Joseph），被海地警察總長查爾斯（Leon Charles）認定為刺殺案關鍵人物並展開追捕；侍衛長赫拉德（Dimitri Herard）也被警方逮捕。

    目前掌握的刺殺團體成員包括2名海地裔美國人及26名哥倫比亞人，其中18人被捕、5人在逃、3人死亡。

    據臨時總理喬塞德（Claude Joseph）表示，摩依士的國葬將在海地北部的歷史古城海地角舉行，47歲的第一夫人瑪婷將返國送丈夫最後一程。

    哥國警察總長維加斯（Jorge Vargas，中）說明案情。（路透）

    哥國警察總長維加斯（Jorge Vargas，中）說明案情。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    送丈夫最後一程 海地第一夫人23日返國出席摩依士喪禮
    2021/07/17 07:17

    送丈夫最後一程 海地第一夫人23日返國出席摩依士喪禮
    海地求援美軍協防 拜登回絕
    2021/07/16 12:47

    海地求援美軍協防 拜登回絕

    老商辦化身敦北地標二代置產首選
    哥國總統證實 多名退役軍人被招募保護摩依士「卻參與暗殺」
    2021/07/16 10:54

    哥國總統證實 多名退役軍人被招募保護摩依士「卻參與暗殺」
    海地第一夫人PO出傷後照片 感謝「天使團隊」細心照護
    2021/07/16 09:03

    海地第一夫人PO出傷後照片 感謝「天使團隊」細心照護

    華新董座焦佑倫 稱讚東元有三好
    海地總統遇刺案疑雲重重 衛隊司令嫌疑重大被捕
    2021/07/15 21:01

    海地總統遇刺案疑雲重重 衛隊司令嫌疑重大被捕
    國際今日熱門
    新聞360》疫情重擊！中國經濟直直落 引爆內部崩潰危機
    2021/07/16 17:00

    新聞360》疫情重擊！中國經濟直直落 引爆內部崩潰危機 影片

    18歲少年將與貝佐斯上太空 老少同遊創最年輕、年長紀錄
    2021/07/16 10:26

    18歲少年將與貝佐斯上太空 老少同遊創最年輕、年長紀錄

    多年流傳他曾在麥當勞「大在褲上」 澳總理正面回應了
    2021/07/16 10:34

    多年流傳他曾在麥當勞「大在褲上」 澳總理正面回應了

    臉書揭露伊朗駭客戰略：鎖定美軍誘騙點選惡意連結
    2021/07/16 11:30

    臉書揭露伊朗駭客戰略：鎖定美軍誘騙點選惡意連結

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播