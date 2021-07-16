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    海地第一夫人PO出傷後照片 感謝「天使團隊」細心照護

    海地第一夫人瑪婷（Martine Moose），因重傷前往美國治療，昨日她在推特公開傷後畫面。（圖翻攝自推特）

    海地第一夫人瑪婷（Martine Moose），因重傷前往美國治療，昨日她在推特公開傷後畫面。（圖翻攝自推特）

    2021/07/16 09:03

    〔即時新聞／綜合報導〕日前海地發生總統遇襲事件，摩依士（Jovenal Moise）在家被殺害，47歲的第一夫人瑪婷（Martine Moose），因重傷前往美國治療，昨日她在推特公開傷後畫面。

    瑪婷在推特表示，感謝「守護天使」團隊讓她能度過難關、脫離險境，在他們的溫柔、細心照料下，她才得以支撐下來，文末她大呼三聲「謝謝你」，感動之情溢於言表。

    她在另一篇用海地克里奧爾語（Creole）寫成的推特則難過地說，仍然無法相信丈夫已經過世，這種痛苦永遠不會過去。

    海地目前正在查緝所有相關人士，涉案人數相當多，遭逮捕的嫌犯不乏海地裔美國人，案件背後複雜程度遠超想像。

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