海地第一夫人PO出傷後照片 感謝「天使團隊」細心照護

2021/07/16 09:03

〔即時新聞/綜合報導〕日前海地發生總統遇襲事件,摩依士(Jovenal Moise)在家被殺害,47歲的第一夫人瑪婷(Martine Moose),因重傷前往美國治療,昨日她在推特公開傷後畫面。

瑪婷在推特表示,感謝「守護天使」團隊讓她能度過難關、脫離險境,在他們的溫柔、細心照料下,她才得以支撐下來,文末她大呼三聲「謝謝你」,感動之情溢於言表。

請繼續往下閱讀...

她在另一篇用海地克里奧爾語(Creole)寫成的推特則難過地說,仍然無法相信丈夫已經過世,這種痛苦永遠不會過去。

海地目前正在查緝所有相關人士,涉案人數相當多,遭逮捕的嫌犯不乏海地裔美國人,案件背後複雜程度遠超想像。

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP