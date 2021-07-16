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    埃及婦女意識抬頭 不再容忍婚姻性暴力將丈夫告上法庭

    1名34歲的婦女回憶她在新婚之夜當天，因為月事來潮、還沒準備好行房，卻被丈夫毆打並且霸王硬上弓。示意圖。（情境照）

    1名34歲的婦女回憶她在新婚之夜當天，因為月事來潮、還沒準備好行房，卻被丈夫毆打並且霸王硬上弓。示意圖。（情境照）

    2021/07/16 17:42

    〔即時新聞／綜合報導〕《英國廣播公司》（BBC）關注埃及婦女逐漸在遭受性虐待後，逐漸打破沉默，1名34歲的婦女回憶她在新婚之夜當天，因為月事來潮、還沒準備好行房，卻被原以為是天使的丈夫毆打，並且霸王硬上弓。

    《英國廣播公司》報導，34歲的婦女莎法（Safaa，化名），在婚前，她原先以為和藹可親的男伴是個天使，不料在新婚當天，莎法月事來潮，且還沒有做好性行為的心理準備，不料卻被丈夫認為是在逃避親密關係，被丈夫帶上手銬、一陣毒打後霸王硬上弓，造成女方股溝、手腕和嘴巴受傷。

    莎法表示，兩人結婚1年後，莎法懷上丈夫的孩子，在接近分娩時，有次與丈夫因為1件小事情吵架，丈夫決定用性侵妻子的方式以示懲罰，結果造成女方流產，健康狀況嚴重受創，由於當地民俗風情，女性遭受性暴力時常被污名化，莎法拒絕將丈夫繩之以法，獨自面對離婚官司，現在已與丈夫分居。

    報導指出，目前許多埃及婦女透過臉書勇敢說出自己的經歷，在埃及的許多地方，性暴力相當普遍，尤其是發生在新婚之夜；埃及「婦女指導和法律意識中心」律師兼執行主任丹布基 （Reda Danbouki） 說，婚姻內性侵在埃及是很普遍的文化，認為婚姻可以約束妻子讓丈夫「想要就上」。

    丹布基強調，埃及法律並不認為婚姻內性侵是1種犯罪，法院認為這種案件難以證明，因此，大多數的相關案件最終不會被定罪，但過去兩年仍有200多名婦女勇敢將丈夫告上法院，丹布基呼籲婦女，此類案件可以藉由身上的外傷作為有力證據。

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