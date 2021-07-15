為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國再收緊自媒體！「回形針」與「大象公會」等多個帳號消失

    近日傳出中國科普類自媒體「回形針Paper Clip」、自由派媒體「大象公會」以及創立「大象公會」的資深媒體人黃章晉在中國多個平台被封殺與關閉，目前尚未清楚這些媒體帳號關閉詳細原因。（圖擷取自中媒）

    近日傳出中國科普類自媒體「回形針Paper Clip」、自由派媒體「大象公會」以及創立「大象公會」的資深媒體人黃章晉在中國多個平台被封殺與關閉，目前尚未清楚這些媒體帳號關閉詳細原因。（圖擷取自中媒）

    2021/07/15 17:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國管制社群媒體持續收緊，近日傳出中國科普類自媒體「回形針Paper Clip」、自由派媒體「大象公會」以及創立「大象公會」的資深媒體人黃章晉在中國多個平台被封殺與關閉，目前還不清楚這些帳號關閉詳細原因。

    綜合中媒報導，「回形針Paper Clip」在中國影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili）」、「微博」、「知乎」帳號都已消失或顯示停用，「大象公會」及黃章晉個人微博等帳號也是。

    「回形針Paper Clip」於2017年成立，為一家講解科普相關知識的影片自媒體，「大象公會」則是由「鳳凰週刊」前執行編輯黃章晉於2013年創立的社會科學科普新媒體。

    「回形針Paper Clip」曾於2020年發佈一段影片探討中國肉奶但市場與巴西雨林遭到迫害的關聯性，引起許多中國網友批評聲浪，上月18日名為「賽雷話金」網友在影片爆料，回形針內部有一位聶統宇編輯，就任美國陸軍研究實驗室；另一名前季文儀編輯曾在推特上多次發表「反華言論」，事後「回形針」公開道歉表示「這是嚴重失職，2名前職員踐踏民族感情，將會邀請主流媒體資深專家把關」。

    「大象公會」創立於2013年，曾在2018年發佈由黃晉章撰寫一篇「雜交水稻之父」，內文提及雜交水稻之父袁隆平被中國官方造神經過，這篇文章於今年5月因袁隆平逝世，也再度引起許多討論。

    據悉，目前尚未清楚這些帳號被關閉的詳細原因。

    「回形針Paper Clip」在中國影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili）、微博等帳號已消失或停用。（圖擷取自中媒）

    「回形針Paper Clip」在中國影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili）、微博等帳號已消失或停用。（圖擷取自中媒）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國影音平台bilibili昨深夜突「404」引臆測 搶修至凌晨恢復正常
    2021/07/14 10:12

    中國影音平台bilibili昨深夜突「404」引臆測 搶修至凌晨恢復正常
    劉樂妍微博曝「加入共產黨一年」！中國網友警告：不能亂開玩笑
    2021/06/23 22:44

    劉樂妍微博曝「加入共產黨一年」！中國網友警告：不能亂開玩笑

    永慶房產全新「永義房屋」逆勢登場
    供女友念到大學畢業卻被甩 他挽回無效改討錢當眾吃耳光
    2021/06/15 22:03

    供女友念到大學畢業卻被甩 他挽回無效改討錢當眾吃耳光
    中國安徽驚傳男子隨機砍人 造成5死15傷
    2021/06/05 22:50

    中國安徽驚傳男子隨機砍人 造成5死15傷

    存科技基金首選
    中國遊戲代理商大撒幣 出動千台無人機夜空表演
    2021/04/20 20:28

    中國遊戲代理商大撒幣 出動千台無人機夜空表演
    中國B站與日企合作 開發手遊與虛擬YouTuber
    2018/10/31 13:52

    中國B站與日企合作 開發手遊與虛擬YouTuber
    國際今日熱門
    北約撤軍阿富汗 小布希：這是個錯誤！
    2021/07/14 19:21

    北約撤軍阿富汗 小布希：這是個錯誤！

    帥哥網紅自爆對炮友謊稱不孕 無套激戰多女下場慘了...
    2021/07/14 20:42

    帥哥網紅自爆對炮友謊稱不孕 無套激戰多女下場慘了...

    談到離婚「快哭出來了」 比爾蓋茲：我搞砸了這段婚姻
    2021/07/14 19:30

    談到離婚「快哭出來了」 比爾蓋茲：我搞砸了這段婚姻

    長腿少女霸凌弱小男！狠捏被害人生殖器
    2021/07/14 22:34

    長腿少女霸凌弱小男！狠捏被害人生殖器

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播