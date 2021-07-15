中國再收緊自媒體！「回形針」與「大象公會」等多個帳號消失

近日傳出中國科普類自媒體「回形針Paper Clip」、自由派媒體「大象公會」以及創立「大象公會」的資深媒體人黃章晉在中國多個平台被封殺與關閉，目前尚未清楚這些媒體帳號關閉詳細原因。（圖擷取自中媒）

2021/07/15 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國管制社群媒體持續收緊，近日傳出中國科普類自媒體「回形針Paper Clip」、自由派媒體「大象公會」以及創立「大象公會」的資深媒體人黃章晉在中國多個平台被封殺與關閉，目前還不清楚這些帳號關閉詳細原因。

綜合中媒報導，「回形針Paper Clip」在中國影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili）」、「微博」、「知乎」帳號都已消失或顯示停用，「大象公會」及黃章晉個人微博等帳號也是。

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「回形針Paper Clip」於2017年成立，為一家講解科普相關知識的影片自媒體，「大象公會」則是由「鳳凰週刊」前執行編輯黃章晉於2013年創立的社會科學科普新媒體。

「回形針Paper Clip」曾於2020年發佈一段影片探討中國肉奶但市場與巴西雨林遭到迫害的關聯性，引起許多中國網友批評聲浪，上月18日名為「賽雷話金」網友在影片爆料，回形針內部有一位聶統宇編輯，就任美國陸軍研究實驗室；另一名前季文儀編輯曾在推特上多次發表「反華言論」，事後「回形針」公開道歉表示「這是嚴重失職，2名前職員踐踏民族感情，將會邀請主流媒體資深專家把關」。

「大象公會」創立於2013年，曾在2018年發佈由黃晉章撰寫一篇「雜交水稻之父」，內文提及雜交水稻之父袁隆平被中國官方造神經過，這篇文章於今年5月因袁隆平逝世，也再度引起許多討論。

據悉，目前尚未清楚這些帳號被關閉的詳細原因。

「回形針Paper Clip」在中國影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili）、微博等帳號已消失或停用。（圖擷取自中媒）

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