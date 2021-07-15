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    巴基斯坦巴士爆炸9中國工程師亡 中巴對肇事主因有歧見

    巴基斯坦一輛滿載中國工程師的巴士，昨前往達蘇水壩途中，巴士突然爆炸，隨即墜谷，造成包含9名中國工程師在內共12人死亡。（歐新社）

    巴基斯坦一輛滿載中國工程師的巴士，昨前往達蘇水壩途中，巴士突然爆炸，隨即墜谷，造成包含9名中國工程師在內共12人死亡。（歐新社）

    2021/07/15 12:30

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦一輛滿載中國工程師的巴士，昨14日上午前往達蘇水壩（Dasu dam）途中，巴士突然爆炸，隨即墜谷，造成包含9名中國工程師在內共12人死亡，不過中國與巴基斯坦雙方對於肇事主因看法不同，中國稱要嚴懲兇手，但巴基斯坦認為該起事故機械故障所致，純屬意外。

    綜合中國媒體報導，巴基斯坦西北部地區上柯赫斯坦地區（Upper Kohistan）1輛滿載中國工程師巴士突然爆炸，隨即墜谷，造成12死，其中9名死者為中國籍、3名巴基斯坦籍，另外還有28名中國籍人士受傷，事件發生後中巴雙方都發表聲明表示遺憾，但針對肇事主因雙方認知存在偏差。

    巴基斯坦外交部聲明指出，一輛載有中國人公車由於機械故障，導致氣體洩漏，引發爆炸，最終墜入河谷，「進一步調查正在進行當中」，同時表示為這起事件中喪生的中巴工人家屬表示誠摯慰問，也祈禱傷者早日康復。

    中國外交部長王毅則向巴國外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）表示，中方對事件感到震驚，希望巴方迅速查明事發原因，全力救治傷員，及時做好善後，防止類似事件再次發生，強調「如是恐怖襲擊，要立即緝拿兇手，嚴懲肇事者」。

    達蘇水壩為中巴經濟走廊（CPEC）的一部分，也是北京一帶一路的樞紐和旗艦項目，目的是將經濟走廊打通後，中國可從新疆經巴國直達印度洋，是重要的戰略要地。

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