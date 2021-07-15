為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    世衛稱「混打危險」竟是「外媒誤導」 當事學者跳出來澄清了

    世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）。（路透資料照）

    世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）。（路透資料照）

    2021/07/15 08:56

    〔即時新聞／綜合報導〕近日不少外媒報導，稱世衛（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）建議，民眾不要混打不同廠商的武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，還說這是「危險趨勢」，導致推行混打的國家像是加拿大，受到外界質疑，沒想到此一說法是外媒誤傳，斯瓦米納坦親自在推特澄清。

    近日包括《路透》、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）都做出類似報導，以「世衛警告不要混打疫苗」為題，並稱斯瓦米納坦建議民眾，不要混打不同廠商的武漢肺炎疫苗，甚至用「危險趨勢」來形容，原因是目前這對人體健康影響的相關資料很少。

    《CBC》報導，此說一出意外引發爭論，因為像是加拿大就推動混打疫苗，結果上述新聞引發民眾對於加拿大作法的擔憂，那事實究竟是什麼呢？原來當時斯瓦米納坦是在回應記者詢問，關於追加第三劑的問題，她做出相當長的回應，其中一部分提到，在疫苗量充足的國家，人們開始考慮追加一劑疫苗，她憂心這是一個危險趨勢，人們可能在數據和證據不足下混打疫苗。

    然而外媒卻寫成「世衛警告不要混打疫苗」，斯瓦米納坦事後在推特澄清，個人不應該決定是否混打疫苗，而是由健康部門依據資料來決定，對此《路透》已做出修改。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北花博館接種站「密集群聚」！Wecare高雄：柯文哲虧你還是個醫生
    2021/07/15 08:40

    台北花博館接種站「密集群聚」！Wecare高雄：柯文哲虧你還是個醫生
    武肺肆虐去年2300萬兒童漏打例行疫苗 麻疹有致命危險
    2021/07/15 08:20

    武肺肆虐去年2300萬兒童漏打例行疫苗 麻疹有致命危險

    換屋最佳時機 東勢全齡防疫健康宅
    香港兩男子死前14天內曾打疫苗！34歲死者死因待解剖報告
    2021/07/14 23:59

    香港兩男子死前14天內曾打疫苗！34歲死者死因待解剖報告
    疫苗不能混打？ 柯文哲：WHO「不推薦」沒說「不可以」
    2021/07/13 21:44

    疫苗不能混打？ 柯文哲：WHO「不推薦」沒說「不可以」
    危險趨勢！ WHO：勿混打武肺疫苗
    2021/07/13 06:36

    危險趨勢！ WHO：勿混打武肺疫苗
    國際今日熱門
    阿富汗特種部隊慘遭屠殺 塔利班卻說不是他們所為
    2021/07/14 10:56

    阿富汗特種部隊慘遭屠殺 塔利班卻說不是他們所為

    新聞360》嗆南海仲裁「廢紙一張」 中國持續挑釁美國說話了
    2021/07/14 17:00

    新聞360》嗆南海仲裁「廢紙一張」 中國持續挑釁美國說話了 影片

    又是饒舌歌手 31歲美男剛出監獄 遭狂轟64槍慘死
    2021/07/14 09:41

    又是饒舌歌手 31歲美男剛出監獄 遭狂轟64槍慘死

    若塔利班入主阿富汗政府 英國防大臣：將和他們合作
    2021/07/14 10:08

    若塔利班入主阿富汗政府 英國防大臣：將和他們合作

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播