世衛稱「混打危險」竟是「外媒誤導」 當事學者跳出來澄清了

世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）。（路透資料照）

2021/07/15 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕近日不少外媒報導，稱世衛（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）建議，民眾不要混打不同廠商的武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，還說這是「危險趨勢」，導致推行混打的國家像是加拿大，受到外界質疑，沒想到此一說法是外媒誤傳，斯瓦米納坦親自在推特澄清。

近日包括《路透》、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）都做出類似報導，以「世衛警告不要混打疫苗」為題，並稱斯瓦米納坦建議民眾，不要混打不同廠商的武漢肺炎疫苗，甚至用「危險趨勢」來形容，原因是目前這對人體健康影響的相關資料很少。

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《CBC》報導，此說一出意外引發爭論，因為像是加拿大就推動混打疫苗，結果上述新聞引發民眾對於加拿大作法的擔憂，那事實究竟是什麼呢？原來當時斯瓦米納坦是在回應記者詢問，關於追加第三劑的問題，她做出相當長的回應，其中一部分提到，在疫苗量充足的國家，人們開始考慮追加一劑疫苗，她憂心這是一個危險趨勢，人們可能在數據和證據不足下混打疫苗。

然而外媒卻寫成「世衛警告不要混打疫苗」，斯瓦米納坦事後在推特澄清，個人不應該決定是否混打疫苗，而是由健康部門依據資料來決定，對此《路透》已做出修改。

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