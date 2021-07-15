武肺肆虐去年2300萬兒童漏打例行疫苗 麻疹有致命危險

世界衛生組織（WHO）和聯合國兒童基金會（UNICEF）15日發布報告指出，疫情嚴重影響醫療部門運作，全球約有2300萬名兒童錯過施打例行疫苗，其中有1700萬人在過去一年可能連一劑疫苗都沒打過。（路透）

2021/07/15 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，世界衛生組織（WHO）和聯合國兒童基金會（UNICEF）15日發布報告指出，疫情嚴重影響醫療部門運作，全球約有2300萬名兒童錯過施打例行疫苗，其中有1700萬人在過去一年可能連一劑疫苗都沒打過，但有些疾病卻是致命的。

綜合媒體報導，WHO與UNICEF發布報告，指因應新冠肺炎疫情肆虐，各國專注防疫及施打新冠疫苗，但與此同時在其他疫苗接種的進度卻明顯倒退，報告指去年有多達2300萬名兒童漏打例行性疫苗。

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報告也指出，這些疫苗包含麻疹、小兒麻痺、白喉、破傷風和百日咳疫苗等。其中麻疹不僅頗具傳染性，對5歲以下的幼童來說更有致命危險，但與2019年相比未施打麻疹疫苗的兒童人數增加了300萬。小兒麻痺則可能讓感染者肌肉無力和萎縮，影響所及擴及一生。

UNICEF示警，隨著疫情嚴峻，在可預防的兒童疾病上沒做好管控，恐會造成更多問題。WHO也呼籲各國，應避免太早解除公共衛生和社交距離的措施，以免更多病毒株持續擴散，危害更多小孩。

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