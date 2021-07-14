大堡礁恐列「瀕危」 澳洲邀大使浮潛搶救世遺地位

世界遺產委員會上月建議，澳洲最知名的旅遊景點、世界最大最長珊瑚礁群「大堡礁」應列入「瀕危」世界遺產名單。（美聯社）

2021/07/14 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲明（15）日邀請一群大使到大堡礁浮潛，為排除該世界遺產被列入「瀕危」名單，在最後一刻努力遊說。

《法新社》報導，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）轄下世界遺產委員會上月建議，澳洲最知名的旅遊景點、世界最大最長珊瑚礁群「大堡礁」應列入「瀕危」世界遺產名單，因為其嚴重受到氣候變遷損害。

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這項建議遭澳洲政府強力反彈，並促使當局在正式投票前進行遊說活動。中國主辦的UNESCO虛擬會議將在週五登場，屆時將就將「大堡礁」是否降級列入「瀕危」世界遺產名單進行投票。

澳洲政府表示，來自歐盟和十多個國家的大使，將走訪澳洲東北海岸的艾金寇特礁（Agincourt Reef）。其中一些大使來自可能有助於影響投票結果的世界遺產委員會成員國。

澳洲政府的大堡礁專員、國會議員恩池（Warren Entsch）說，「他們將能夠親眼看到它的美麗和多樣性，重要的是確保我們有在照顧它。」他強調澳洲有在好好照顧大堡礁。

恩池表示，澳洲已採取「重大」舉措來降低碳排放，但無法靠自己拯救珊瑚礁，敦促污染嚴重的「北半球」國家也要採取更多措施。

世界遺產被列入「瀕危」名單被一些國家視為恥辱，澳洲人還擔心恐影響大堡礁的觀光商機。除了不可估量的自然、科學和環境價值外，在疫情爆發前，大堡礁每年為澳洲經濟創造約48億美元的觀光收入。

大堡礁於1981年被列入世界遺產。環保人士說，大堡礁的世遺地位面臨威脅，凸顯澳洲在遏制導致全球暖化的碳排放方面缺乏行動。

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