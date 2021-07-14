北約撤軍阿富汗 小布希：這是個錯誤！

美國前總統小布希（見圖）批評北約軍隊撤出阿富汗是個錯誤。（法新社）

2021/07/14 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統小布希（George W. Bush）今（14）日批評北約軍隊撤出阿富汗是個錯誤，並表示伊斯蘭教激進組織「神學士」（Taliban）會「屠殺」阿富汗人民。

《法新社》報導，共和黨籍的小布希在2001年9月11日紐約世貿中心遭到恐怖攻擊後，於同年秋季向阿富汗出兵。約20年後，美國與北約軍隊今年5月初開始從阿富汗撤軍，將於9月11日完全撤出這個飽受戰爭蹂躪的國家。

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但小布希在接受《德國之聲》訪問時批評撤軍決定，他表示，「阿富汗婦女和女孩將遭受無法形容的傷害。這是一個錯誤...她們會被這些非常野蠻之人屠殺，令人心碎」。他也相信德國總理梅克爾（Angela Merkel）「也有同樣的感覺」。

美國總統拜登今年4月詳細說明撤軍計畫後，派駐阿富汗的2500名美軍和7500名北約軍，目前大部分都已撤離，留下阿富汗軍隊對抗似乎一心想取得軍事勝利的「神學士」。

阿富汗正面臨一場危機，這些伊斯蘭教激進分子正逐漸佔領農村，導致國內又一波民眾流離失所，加上境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，使局勢更加複雜。

聯合國週日表示，不斷升級的衝突正在這個飽受暴力蹂躪的國家造成「更多苦難」，呼籲國際社會持續提供財政援助。

拜登則堅稱，現在是美國結束參與戰爭的時候，該讓阿富汗人規劃自己未來。

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