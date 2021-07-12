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    軍情動態》阿富汗境內烽煙四起 塔利班東北攻勢被政府軍擊退

    政府軍在空軍空襲支援下，擊退塔利班在塔哈爾省發起的攻勢。圖為阿富汗政府軍士兵。（法新社）

    政府軍在空軍空襲支援下，擊退塔利班在塔哈爾省發起的攻勢。圖為阿富汗政府軍士兵。（法新社）

    2021/07/12 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕駐阿富汗美軍將在8月31日完全撤離，激進組織「塔利班」（Taliban）近期趁著美軍撤離，大舉進佔阿富汗各省，阿富汗政府軍也因此疲於奔命。位於阿富汗東北、與塔吉克接壤的塔哈爾省（Takhar）週日面臨塔利班部隊進攻，政府軍在空軍空襲支援下，擊退塔利班發起的攻勢，造成塔利班部隊55人死亡、90人受傷。

    根據《路透》報導，塔哈爾省警局發言人指出，塔利班部隊10日從4個方向進攻塔哈爾省中心的塔盧坎區（Taluqan），但塔利班面臨政府軍安全部隊與當地民眾的強烈抵抗。塔哈爾省省長卡盧克（Abdullah Qarluq）聲稱，塔利班對塔哈爾省發動的攻勢被擊退，更承受了前所未有的重大傷亡，有55人死亡、90人受傷。另外，阿富汗國防部也宣布，阿富汗空軍對塔利班在塔盧坎區的藏身處進行空襲，造成10多名塔利班士兵死亡。

    塔利班發言人沙西恩（Suhail Shaheen）日前曾宣稱塔利班已占領阿富汗85%以上地區，阿富汗官員認為這只是誇大其詞，但塔利班近期在阿富汗各地行動次數非常頻繁，除了東北的塔哈爾省，塔利班武裝份子日前也曾攻進西北部的巴德吉斯省（Badghis），奪取警察總部及安全部隊設施，更曾試圖接掌省政府辦公室；在阿富汗南方各省，塔利班也持續與政府軍交戰。

    塔哈爾省當地民兵與政府軍一同擊退塔利班攻勢。（路透）

    塔哈爾省當地民兵與政府軍一同擊退塔利班攻勢。（路透）

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