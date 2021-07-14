第二大口岸淪陷！神學士佔領阿富汗與巴基斯坦重要邊境據點

塔利班宣布已經攻占連接阿富汗及巴基斯坦的重要樞紐。（路透）

2021/07/14 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美軍及北約各國軍隊陸續撤離阿富汗，激進組織「神學士」（Taliban）持續在阿富汗擴大勢力範圍，塔利班宣布已經攻占連接阿富汗及巴基斯坦的重要樞紐。

據《路透》報導，神學士發言人穆賈希德（​Zabihullah Mujahid）表示，聖戰者已經佔領了阿富汗第二大城坎達哈（Kandahar）一座名為韋什（Wesh）的重要邊境城鎮；穆賈希德表示，掌控韋什後，史賓波達克（Spin Boldak）與查曼（Chaman）跟第二大城坎達哈之間的聯繫已經受到聖戰者的控制。

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史賓波達克擁有巴基斯坦與阿富汗間第二大的口岸「韋什-查曼」邊境管制站。它也是兩國重要的貨物集散地，查曼一直被北約部隊用作進入阿富汗的主要補給路線，據阿富汗政府數據顯示，這樞紐每天約有900輛卡車往來，將巴基斯坦與阿富汗、伊朗和中亞國家連接起來。

報導指出，近期神學士目標為邊境出入口，有商會主席透露，神學士一直在迅速確保所有邊境檢查站的掌握，以用海關收入填滿他們資金，而不是流入阿富汗政府的國庫，現關稅已經開始落入神學士手中。

根據最新戰報顯示 ，截至7月10日，神學士已控制阿富汗全國212個區域，政府軍控制70個，另外119個區域則狀況不明。

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