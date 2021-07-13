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    武漢肺炎》德國不強制接種疫苗 梅克爾：不打算走這條路

    梅克爾說：「我認為可以透過宣傳接種疫苗，以及讓大家根據自己的施打疫苗後的經驗來推廣，藉此獲得信任」。（路透）

    梅克爾說：「我認為可以透過宣傳接種疫苗，以及讓大家根據自己的施打疫苗後的經驗來推廣，藉此獲得信任」。（路透）

    2021/07/13 23:02

    〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，德國不打算仿效法國等其他國家強制部分人口施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。

    「我們不打算走這條路。」梅克爾說，德國擁有的疫苗比想要接種的人數還多，目前處於推廣疫苗接種的階段。

    德國在今年初疫苗接種工作速度有放緩趨勢後，在夏季加快了接種速度。到今天（13日）為止，已為42.6%的成年人完全接種了疫苗，有58.5%的人也至少打過一劑。不過據《法新社》報導，過去兩週施打人數有減緩，昨天的施打數是2月以來的新低。

    德國沙爾大學遺傳學專家、德國倫理委員會成員亨（Wolfram Henn）則呼籲，應該強制要求教師進行接種。但梅克爾認為，德國政府不會因此而獲得信任。梅克爾說：「我認為可以透過宣傳接種疫苗，以及讓大家根據自己的施打疫苗後的經驗來推廣，藉此獲得信任」。梅克爾也舉出英國的例子表示，英國即使是醫護人員也沒有要求強制施打疫苗。

    彭博專欄作家克魯斯（Andreas Kluth）指出，有研究表明，強制施打疫苗可能會對人的心理發出暗示，實際上妨礙了整體的依從性，因為人們很討厭被操縱。

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