生涯第五度上台 德巴今就任尼泊爾總理

德巴（見圖）今日就任尼泊爾總理。（法新社資料照）

2021/07/13 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾總統班達里（Bidya Devi Bhandari）今日任命尼泊爾大會黨領袖德巴（Sher Bahadur Deuba）擔任總理，這是德巴生涯第5度掌握大權，當務之急是失控的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情。

《路透》報導，尼泊爾當前染疫人數累積至65萬8778例，死亡人數也即將突破1萬人大關，醫衛專家還指出，這些數據並不能反映出尼泊爾的真實情況。

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尼泊爾大會黨高級領袖瑪哈特（Prakash Sharan Mahat）表示，新總理的最大挑戰就是必須設法盡快為民眾接種疫苗，阻止疫情繼續殘害他們。

人口近3000萬的尼泊爾當前只有約130萬人接種過第一劑疫苗。

瑪哈特還表示，德巴是一名立場堅定的民主主義者，「他將終結腐敗，並為明年的大選創造出公正且自由的環境」。

但並非所有人都對德巴的領導能力有信心，尼泊爾特里布萬大學政治學教授卡納爾（Krishna Khanal）指出，德巴此前擔任總理時曾有力不從心的情況。

卡納爾向《路透》表示：「在他（德巴）過去擔任總理時，國家每一次都面臨重大危機。」

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