武漢肺炎》尼泊爾新增病例連創新高 醫師憂恐淪下個印度

尼泊爾昨天新增確診武漢肺炎病例8659起，連4天創單日新高。同時新增58人病歿，也創紀錄，醫院病床和氧氣供應都出現短缺的情形。（美聯社）

2021/05/06 23:06

〔中央社〕隨著印度疫情蔓延南亞，斯里蘭卡今天繼尼泊爾和孟加拉後，宣布關閉和印度的邊界。而尼泊爾疫情飆升，使得國內醫師憂心該國淪為迷你印度，成為下一個變異病毒肆虐的國家。

「喜馬拉雅時報」（The Himalayan Times）報導，根據尼泊爾衛生部最新數據，昨天新增確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例8659起，連4天創單日新高。同時新增58人病歿，也創紀錄。

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尼泊爾的醫師表示，國內面臨和印度一樣嚴峻的疫情：病例飆升，醫院病床和氧氣供應短缺。醫生警告，疫情蔓延恐使得尼泊爾淪為迷你印度。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）亞太主任馬修（ Alexander Matheou）表示：「我們現在必須採取行動，我們必須迅速行動，才有希望遏阻人類災難。」

根據紅十字會與紅新月會國際聯合會，尼泊爾目前病例數是一個月前的57倍，陽性率44%。尼泊爾接近印度邊界的城鎮已無法應付越來越多必須接受治療的病患。尼泊爾目前完成接種人數僅占總人口的1%。

尼泊爾一週前宣布暫停國際航班，直到14日。僅允許一週兩航班飛往印度，接回受困當地的尼泊爾公民。同時大多數的邊界通道已關閉，僅允許返國的尼泊爾公民利用未關閉的邊界回國。

法新社報導，斯里蘭卡今天宣布關閉和印度的邊界，成為最近一個關閉和印度邊界的國家。

孟加拉和尼泊爾已禁止印度航班，並尋求關閉和印度的邊界。印度過去3週來，新增病例飆升，染疫死亡人數超過23萬，確診病例至少2100萬例。

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