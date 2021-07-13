軍情動態》美國、南韓下月將聯合軍演 北韓媒體群起攻之

南韓下月將再度和美國一同舉行聯合軍演。（路透）

2021/07/13 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓下月將再度和美國一同舉行聯合軍演，先前南韓統一部曾再度重申，呼籲美韓協調事宜應考慮朝鮮半島（韓半島）和平以及營造北韓對話等因素，北韓媒體照例跳腳，紛紛痛批南韓瘋狂研發軍事讓局勢陷入緊張。

根據《韓聯社》報導，美韓雙方下個月將再度舉行聯合軍演，「由我們民族自己」、「回聲」等北韓外宣媒體陸續刊文，怒嗆朝鮮半島（韓半島）局勢緊張要歸咎於南韓軍方，並條列出南韓軍方多項軍事部署，包含薩德反飛彈系統、2023年將投入RQ-4「全球鷹」無人偵察機等。

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北韓媒體稱，南韓研發和引進軍武，證明其為讓半島局勢緊張的罪魁禍首。

南韓統一部官員本月初受訪時，保持一往口徑，呼籲各方應該要考慮朝鮮半島的和平以及營造對北韓談話的條件，進而盡可能地靈活協調軍演相關事宜，並強調「南韓堅持在任何情況下，都不能讓朝鮮半島軍事緊張加劇」。

北韓領導人金正恩胞妹金與正今年3月在美韓聯演之際，曾嗆明「南韓選擇了戰爭的3月」，稱南北韓雙方因此難以重返「3年前的春天」，更向美國嗆聲「如果希望接下來4年睡得安穩，最好不要一開始就製造會讓你失眠的工作」。

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