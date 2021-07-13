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    英格蘭為何總在PK賽軟腳？ 英超合作心理專家曝真相

    歐國盃決賽剛落幕，英格蘭在PK大戰連失3點，最後痛失金盃。（法新社）

    歐國盃決賽剛落幕，英格蘭在PK大戰連失3點，最後痛失金盃。（法新社）

    2021/07/13 15:19

    〔即時新聞／綜合報導〕歐國盃決賽剛落幕，英格蘭在PK大戰連失3點，最後痛失金盃，讓英國民眾再次回想起過去多次於國際賽場上點球失利的慘痛經驗，一名與多名英國足球員及英超聯賽運動員有過合作關係的心理專家披露相關數據，用科學的方式解釋英格蘭的「PK詛咒」。

    綜合外媒報導，英國運動心理學家布契（Bradley Busch）指出，綜觀主要國際賽事歷史，英格蘭在全部10次點球大戰中只贏得3次，其中2勝出現在過去25年內，其餘都以吞敗收場。

    而在歐洲國家盃賽史中，英格蘭的PK戰績更是不忍卒睹的5戰4敗，包括在昨日的決賽中連3點失常，最終將冠軍拱手讓給義大利。

    布契表示，按大數據統計，英格蘭球員在常規賽中的12碼點球進球率約為90％，與其他國家相比達到頂尖水準，但在PK大賽中卻驟降剩60％，遠比國際平均水準71％來得低；而英格蘭的死對頭之一德國，情況卻恰好相反，該國在常規賽點球得分率約為75％，而到了點球大賽，這個數字進一步上升至驚人的85％。

    布契引用一項研究結果指出，球員在進行點球射門前，若花較長的時間保持專注與冷靜，進球的機率就越高，但他檢視歷史數據後發現，過去英格蘭球員進行點球時，平均在裁判吹響哨聲後僅0.2秒就會啟動射門，遠遠低於平均值，也比歐國盃賽史中成功點球的平均啟動時間2.5秒短上10幾倍。

    布契認為，這是一個很明顯的心理訊號，代表這些球員在承受巨大心理壓力的同時急於完成動作，「不顧一切地想要結束」。

    不過布契也表示，這個歷史通病已被英格蘭國家隊與球員注意到，並訂定對策進行調整，這可以從過去25年僅出現的2次PK大賽勝利，都發生在最近4年此一事實中觀察到。

    布契認為，英格蘭球員已進行針對性調整，未來可望擺脫此一詛咒，再次於PK賽場上雄起。

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