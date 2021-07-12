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    國台辦稱未阻台灣買BNT 路透：2大因素讓中國難干預採購

    中國國台辦發言人馬曉光。（資料照）

    中國國台辦發言人馬曉光。（資料照）

    2021/07/12 16:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕台積電、鴻海及永齡基金會與上海復星簽訂協議，將採購總計1000萬劑BNT疫苗，中國國台辦發言人馬曉光宣稱，台灣近日稱「大陸」阻撓台灣購買疫苗、以商逼政是謠言，不攻自破。不過《路透》打臉馬曉光的說法，指出美國、日本接連無條件捐贈近500萬劑疫苗，以及台積電的參與，使得中國難以干預阻撓這筆交易。

    文中提到，台灣政府過去幾個月來試圖採購BNT疫苗，指控中國政府介入本應該在今年簽署的協議，但此一說法遭到中方反駁。直到上個月，台灣政府面對疫苗接種進度緩慢的公眾壓力，同意讓鴻海創辦人郭台銘和台積電代表洽購疫苗。

    此前，美國政府一名高層官員告訴《路透》，美國運送250萬劑疫苗給台灣，這項捐贈沒有附加條款，但中國基於政治目的企圖阻撓台灣採購疫苗，應受譴責。

    美國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）6月17日曾指出，中國一直「十分積極地利用疫苗捐贈作為手段，來誘使更多台灣邦交國改變承認對象」。

    談及台灣此次疫苗採購順利進行，知情人士向《路透》透露，這與台積電參與、美國與日本接連無條件捐贈疫苗有關，創造對台有利的全球氛圍，使得中國難以從中干預阻撓這筆交易。

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