週末檢測量減仍日增1100例 南韓首都圈防疫今起最高級警戒

圖為南韓民眾排隊等候篩檢。（歐新社）

2021/07/12 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕南韓自本月7日起，通報6日單日新增超過1200例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，至今已連續第6天日增破千例。中央防疫對策本部今表示，截至零時，較前1天增加1100例，累計16萬9146例，並增1死，累計2044人死亡。南韓政府也從今天開始，將首都圈地區防疫級別，拉到最高的第4級。

綜合韓媒報導，南韓7日通報新增1212例、10日1378例，達到近日高峰，隨後略降至1100例。不過，報導認為一部分可能與週末檢測量減少有關，暫時難以視作疫情放緩。

請繼續往下閱讀...

報導指出，新增1100例中，除了37例境外移入個案，另有首都圈775例、佔72.9%；非首都圈288例、佔27.1%，擔心疫情可能從首都圈向全國蔓延。今天零時，首都圈啟動第4級防疫響應，為期2週至25日零時止。

報導提到，南韓當局示警，因為變異株，未來恐出現單日新增2000人染疫的狀況，並透露上週大首爾地區，Delta變種病毒染疫數量，是alpha病毒案例的2倍。

報導提及，南韓第4級防疫，包括下午6時至隔日5時，禁止3人以上群聚，其他時間僅限4人以下，首都圈親屬晚間聚會限額2人；大型活動一律被禁，示威限1人；登山也算私人群聚，下午6時前上山限4人同行等。另外，夜店、舞廳、娛樂酒店等場所停業2週；餐廳、咖啡廳、電影院、網咖與室內體育場館，須於晚間10時關門；健身房跑步機時速不得超過6公里，淋浴間也不開放；比賽不能有觀眾、宗教場所只准非接觸式禮拜。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法