武漢肺炎》日本愛知、福岡緊急事態首日 新增雙雙破600例創新高
〔中央社〕日本緊急事態宣言今天起擴大到6都府縣，納入愛知縣與福岡縣。愛知縣今天新增確診679例、福岡縣635例，都是首次破600例的新高紀錄；另外，全境重症病患達1189例也創新高。
日本讀賣新聞報導，厚生勞動省統計，今天全境的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）重症患者達1189例，創下新高；從本月1日起已連續12天重症患者超過1000例。
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日本放送協會（NHK）報導，愛知縣今天新增確診679例創新高，是當地首次單日新增超過600例；福岡縣新增635例，也是首次破600例。
另外，北海道今天新增529例，是當地新高紀錄。
東京都今天新增969例，比上週三增加348例，重症患者達86例。
大阪府新增確診851例，另新增死亡50人，是死亡人數的次高紀錄。
日本疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣從4月25日起實施「緊急事態宣言」，原本預定實施至5月11日，但因疫情未降溫，延長實施至5月31日，今天起並納入愛知縣與福岡縣。
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