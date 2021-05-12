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    中俄合作生產疫苗「幫助」發展中國家 外媒踢爆暗黑目的

    中國與俄羅斯協議生產武肺疫苗「史普尼克V」。圖為2018年6月10日，普廷（左）與習近平在上海合作組織青島峰會上握手。（法新社）

    中國與俄羅斯協議生產武肺疫苗「史普尼克V」。圖為2018年6月10日，普廷（左）與習近平在上海合作組織青島峰會上握手。（法新社）

    2021/05/12 22:59

    〔即時新聞／綜合報導〕各國紛紛施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，希望緩解疫情。一個月前，俄羅斯與中國公司達成共識，中國將生產俄羅斯開發的疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），提供給其他國家，並試圖讓他國對西方疫苗產生不信任，拉攏發展中國家。

    根據《CNN》報導，在過去一個月，中國公司已與俄羅斯達成協議，中國將生產超過2.6億劑俄羅斯「史普尼克V」疫苗。報導指出，這款疫苗已在60多個國家獲批准使用，其中包括墨西哥、印度和阿根廷等許多發展中國家。

    中俄關係專家、澳洲駐莫斯科大使館前副代表團團長羅伯波（Bobo Lo）指出，莫斯科和北京都看到了疫情中可以利用疫苗的政治機會，中國與俄羅斯政府會灌輸「西方國家在分配疫苗上很自私」的想法，藉此拉攏發展中國家的支持。

    另外，美國維吉尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University）政治學教授特維格（Judyth Twigg）指出，俄羅斯政府近期利用假消息，試圖破壞人們對西方疫苗的信心，而中國官媒也大肆報導美國或歐洲生產疫苗導致死亡的案例。羅伯波也說，俄羅斯和中國對抹黑以美國為首的世界秩序相當「感興趣」，特別是北京當局，中國渴望提高自己的聲譽，提升自己作為南方國家領導人的地位。

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