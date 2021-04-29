歐盟：中俄散布疫苗假訊息 分化西方國家
〔即時新聞／綜合報導〕歐洲聯盟（EU）28日公布一份報告指出，中國和俄羅斯有系統地發布有關西方國家研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的假訊息，藉此分化西方國家。
《路透》報導，這份歐盟的研究報告顯示，從去年12月到今年4月，中國與俄羅斯以多種語言在網路上發布假新聞，大肆渲染疫苗安全疑慮、無根據地宣稱疫苗和歐洲死亡案例有關，並宣稱中國與俄羅斯疫苗為上乘之選。
請繼續往下閱讀...
中國與俄羅斯否認製造假新聞的所有指控。歐盟定期發布報告，並尋求與Google、臉書、推特和微軟合作，以遏制假新聞的傳播。
這份報告是由歐盟對外事務部（EEAS）旗下的不實資訊研究小組發布，內容提到中國與俄羅斯的外交手段利用「零和遊戲」的邏輯，結合假新聞和操縱行為，試圖破壞對西方國家製造疫苗的信任。
報告指出，中國和俄羅斯利用受國家控制的媒體、媒體代理人網絡、社群媒體，包括官方外交社交媒體帳號，來實現這些目標，而今年在俄國就有100起案例。
報告說，阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的供應問題，以及阿斯特捷利康和嬌生（Johnson& Johnson）疫苗非常罕見的副作用，都被中俄拿來做文章。
相關新聞請見︰
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。