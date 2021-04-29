歐盟：中俄散布疫苗假訊息 分化西方國家

歐洲聯盟（EU）28日公布一份報告指出，中國和俄羅斯有系統地發布有關西方國家研發的武漢肺炎疫苗的假訊息。圖為AZ疫苗。（美聯社資料照）

2021/04/29 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲聯盟（EU）28日公布一份報告指出，中國和俄羅斯有系統地發布有關西方國家研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的假訊息，藉此分化西方國家。

《路透》報導，這份歐盟的研究報告顯示，從去年12月到今年4月，中國與俄羅斯以多種語言在網路上發布假新聞，大肆渲染疫苗安全疑慮、無根據地宣稱疫苗和歐洲死亡案例有關，並宣稱中國與俄羅斯疫苗為上乘之選。

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中國與俄羅斯否認製造假新聞的所有指控。歐盟定期發布報告，並尋求與Google、臉書、推特和微軟合作，以遏制假新聞的傳播。

這份報告是由歐盟對外事務部（EEAS）旗下的不實資訊研究小組發布，內容提到中國與俄羅斯的外交手段利用「零和遊戲」的邏輯，結合假新聞和操縱行為，試圖破壞對西方國家製造疫苗的信任。

報告指出，中國和俄羅斯利用受國家控制的媒體、媒體代理人網絡、社群媒體，包括官方外交社交媒體帳號，來實現這些目標，而今年在俄國就有100起案例。

報告說，阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的供應問題，以及阿斯特捷利康和嬌生（Johnson& Johnson）疫苗非常罕見的副作用，都被中俄拿來做文章。

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