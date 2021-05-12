軍情動態》遵守國際化武公約！美軍銷毀1.3萬枚VX神經毒砲彈

美國陸軍日前將1.3萬枚含有VX神經毒的砲彈交付工廠進行銷毀，以期遵守國際化學武器公約。（圖翻攝自DVIDS官網）

2021/05/12 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國離遵守國際化學武器公約又近了一步！美軍陸軍化學材料部（US Army Chemical Materials Activity）下轄的藍草化學武器銷毀工廠（Blue Grass Chemical Agent Destruction）宣布於本週銷毀了最後一批1.3萬枚的VX神經毒砲彈。

根據《We Are The Mighty》報導，美國陸軍日前交付了最後一批共1.3萬枚裝有VX神經毒劑（VX nerve agent）的155公釐砲彈，給藍草化學武器銷毀工廠的工作人員進行銷毀，統計從2019年至今，該工廠共計已處理掉133.2萬噸化學毒劑，約佔總數的64%。

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報導提到，處理生化武器的時間很不固定，每天能銷毀的數量有限，因為VX神經毒劑相當致命，處理起來得按部就班，謹慎行事。砲彈上的引信會先用機器去除，再取出彈頭，最後以化學和熱處理模式，分批、分類將化學藥品及拆解下來的武器銷毀。

報導指出，美軍現有銷毀生化武器的工廠有兩處，其中一個就是位在肯塔基州的藍草陸軍基地（Blue Grass Army Depot）的藍草化學武器銷毀工廠，另外一個則是從2015年開始協助處理化學毒劑的普韋布洛化學倉庫（Pueblo Chemical Depot），位在科羅拉多州。

報導也說，美軍接下來計劃對M55火箭上安裝的VX神經毒劑做處理，該箭每枚能安裝11磅神經毒，考量到火箭燃料的危險性更高，因此才擺在計劃後段進行，美軍希望能在2023年底，全面清零生化武器，以實現國際化學武器公約。

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