批判防疫不力 「將被政治殺死」全版廣告登日本三大報

《寶島社》昨日在日本三大報上刊登全版廣告，批評防疫不力。（路透）

2021/05/12 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，再度引發能否順利舉辦東京奧運的質疑聲浪。日本出版社《寶島社》昨日在三大報刊登全版廣告，以新型冠狀病毒搭配二戰時期日本學童使用「竹槍」的畫面，並寫下：「再這樣下去，（我們）將被政治殺死。」

綜合外媒報導，《寶島社》昨日在《朝日新聞》、《讀賣新聞》及《日本經濟新聞》上刊登全版廣告，以二戰時期日本學童使用「竹槍」的畫面，在正中間放上一個新型冠狀病毒圖樣，並在左上角寫下一段文字。在文字中寫道：「既沒有疫苗也沒有藥，難道要用竹槍去戰鬥嗎？再這樣下去，（我們）將被政治殺死。」

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後續則對日本政府發出更加強烈的批判訊息，寫著：「我們被騙了，這一年到底是什麼狀況？我們還要『自肅』多久？希望能趕快結束這場忍耐大會，不要再找藉口了，一直給民眾強加負擔，但結果疫情不是都一直沒獲得改善嗎？現在是時候該發出憤怒之聲了。」

至於刊載這篇廣告的原因，《寶島社》則是透過新聞稿表示，民眾應該對疫情給個人、企業及醫護人員造成的傷害表達更多的憤慨之意。

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