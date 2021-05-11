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    吐內幕？傳記作家爆業界都知比爾蓋茲「沉迷女色」

    微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（法新社）

    微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（法新社）

    2021/05/11 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕曾為微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）撰寫2本傳記的資深記者華勒士（James Wallace），他近期向外媒爆料，比爾蓋茲的微軟幫，從來就不是一群單純的「科技宅」，下班後更是全裸夜店的常客，且比爾蓋茲「沉迷女色」（womanizing）的狀況越發嚴重，因此曾與當時的女友梅琳達（Melinda Gates）分手長達1年。

    綜合外媒報導，華勒士表示，比爾蓋茲的狂野生活在業界廣為人知，當時在為他撰寫第2本傳記《Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace》時，華勒士被要求內容要著重在比爾蓋茲「商業及科技」面向等議題，因此「在微軟創辦人西雅圖家裡的瘋狂單身派對，以及雇用全裸夜店裡的舞者陪伴友人在泳池裸泳」等事蹟沒被報導出來。

    華勒士提到，當時比爾蓋茲「沉迷女色」的行為，對剛發展成戀愛關係的梅琳達感到巨大壓力，「1988年剛和梅琳達開始約會，但他到外地出差，時常會與女記者調情」，期間他與梅琳達就因此分手，然而至1992年兩人復合，他們的關係越來越堅定及緊密。

    微軟前高階主管魯本（Vern Raburn）向外媒證實，比爾蓋茲非常喜歡參加派對，他與梅琳達早期的關係，因比爾蓋茲多次劈腿，導致分手，但是自從他們結婚後「他對於自己婚後沒有出軌，感到十分自豪」。

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