吐內幕？傳記作家爆業界都知比爾蓋茲「沉迷女色」

微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)。(法新社)

2021/05/11 23:48

〔即時新聞/綜合報導〕曾為微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)撰寫2本傳記的資深記者華勒士(James Wallace),他近期向外媒爆料,比爾蓋茲的微軟幫,從來就不是一群單純的「科技宅」,下班後更是全裸夜店的常客,且比爾蓋茲「沉迷女色」(womanizing)的狀況越發嚴重,因此曾與當時的女友梅琳達(Melinda Gates)分手長達1年。

綜合外媒報導,華勒士表示,比爾蓋茲的狂野生活在業界廣為人知,當時在為他撰寫第2本傳記《Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace》時,華勒士被要求內容要著重在比爾蓋茲「商業及科技」面向等議題,因此「在微軟創辦人西雅圖家裡的瘋狂單身派對,以及雇用全裸夜店裡的舞者陪伴友人在泳池裸泳」等事蹟沒被報導出來。

請繼續往下閱讀...

華勒士提到,當時比爾蓋茲「沉迷女色」的行為,對剛發展成戀愛關係的梅琳達感到巨大壓力,「1988年剛和梅琳達開始約會,但他到外地出差,時常會與女記者調情」,期間他與梅琳達就因此分手,然而至1992年兩人復合,他們的關係越來越堅定及緊密。

微軟前高階主管魯本(Vern Raburn)向外媒證實,比爾蓋茲非常喜歡參加派對,他與梅琳達早期的關係,因比爾蓋茲多次劈腿,導致分手,但是自從他們結婚後「他對於自己婚後沒有出軌,感到十分自豪」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法