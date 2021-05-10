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    糗大了！用這功能務必小心 拿iPhone傳訊女友竟誤送劈腿照

    國外一女子收到男友傳訊想念她的照片，沒想到下秒驚見外遇畫面。（圖擷取自TikTok Serenakerrigan）

    國外一女子收到男友傳訊想念她的照片，沒想到下秒驚見外遇畫面。（圖擷取自TikTok Serenakerrigan）

    2021/05/10 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕國外女子克里根（Serena Kerrigan）收到男友說想念她的來訊，不過她點開照片一看，驚見一個女子跳到男友床上，直接抓包外遇，而男友超糗自呈「犯罪證據」，只因為他不太會操作手機，搞不清楚拍照功能。

    綜合外媒報導，克里根收到男友傳來的照片，是一張白色玩偶坐在白色床上的照片，看起來很單純，但她男友不知道自己用到iPhone「原況照片」（live photo）功能，這功能就像拍一支超短影片，會紀錄按下快門後幾秒的影像。

    於是克里根點開一看，過了一秒，就有一位金髮女子跳到白色床上，她的男友簡直是自己呈上「犯罪證據」給她。克里根在「抖音」（Tiktok）分享:「當妳在約會的男人說想妳，而妳卻點開原況照片。」

    此影片獲網友熱烈回應，有網友回覆:「我的下巴掉得比那女的跳得還快」、「現正檢查手機內所有照片」、「開聲音了嗎？原況照片還有聲音」。也有網友質疑這是在開玩笑，不過克里根回應這悲劇百分之百是真的。

    @serenakerrigan

    Looks like you have some company ????

    ♬ Oh No - Kreepa

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