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    正妹車上爽翹腳惹怒司機！慘被甩2巴掌走光露底

    倒地後，小裴不肯示弱，就坐在地上挑釁司機，也馬上因此被司機狠打一巴掌；被打之後，她還強硬地不斷嗆聲「妳再打一巴掌」，司機也馬上如她所願再送上一掌，並大罵她「嘴賤！」（擷取自微博）

    倒地後，小裴不肯示弱，就坐在地上挑釁司機，也馬上因此被司機狠打一巴掌；被打之後，她還強硬地不斷嗆聲「妳再打一巴掌」，司機也馬上如她所願再送上一掌，並大罵她「嘴賤！」（擷取自微博）

    2021/05/10 22:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子日前和朋友聚會後喝醉酒，因此叫計程車回家。搭車中途她和司機起衝突，便下車想換叫另輛車回家。沒想到司機也下車追出車外，爭執過程中，司機對她狠甩兩巴掌，不僅導致她走光，她的鼻子還因此被「打歪」，恐影響生活。

    綜合中媒報導，蘇州女子「小裴」在事發當天和朋友喝酒聚會，直到隔天凌晨才醉醺醺的和女性朋友叫車返家。小裴因為喝醉，中途認為坐著不舒服、有點想吐，因此平躺在後座，順勢將腳跨到前座副駕駛座上。女司機發現後，立刻要求她將腳放下，小裴卻不理會，只說可以出清潔費給司機，兩人因此爆發爭執，小裴隨後也和朋友下車打算另叫其他計程車。

    沒想到，小裴和友人下車後，女司機也跟著她們下車，隨後更動起手來，喝醉的小裴被推倒在地，但她不肯示弱，就坐在地上挑釁司機，也馬上因此被司機狠打一巴掌；被打之後，她還強硬地不斷嗆聲「妳再打一巴掌」，司機也馬上如她所願再送上一掌，並大罵她「嘴賤！」而小裴的朋友看到她被打，也立刻報警。

    雙方到派出所後，女司機仍對小裴翹腳並稱要給清潔費用一事相當不滿，認為受到侮辱，她並嗆，自己就是動手了，了不起一個巴掌賠500元。目前女司機所屬的滴滴平台已經聯絡小裴關心，表示已經按照規定將司機帳號停用，不過平台也指出，小裴確實有做出翹腳到副駕駛座的「不文明」舉止，也的確多次咒罵司機，平台譴責這種行為。

    事後，小裴接受媒體訪問，表示自己的行為的確「很不禮貌」、態度也不好，她認為自己確實不對，但對方下手也實在太狠，現在她鼻下有傷痕，鼻子也被司機毆打到變形，鼻梁假體歪斜、鼻尖下垂腫大，已經影響日常生活。目前此案已交由警方調查處理。

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