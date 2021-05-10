華春瑩：經中國「中央政府同意」……世衛3次向台灣通報疫情

針對美國國務卿布林肯7日呼籲恢復台灣在WHA的適當地位，中國外交部發言人華春瑩今天除重彈「一中」舊調，還宣稱「經中央政府同意」，世衛組織3次專門向台灣通報疫情。（美聯社檔案照）

2021/05/10 18:10

〔中央社〕針對美國國務卿布林肯7日呼籲恢復台灣在WHA的適當地位，中國外交部發言人華春瑩今天除重彈「一中」舊調，還宣稱「經中央政府同意」，世衛組織3次專門向台灣通報疫情。

華春瑩下午在中國外交部例行記者會應詢時，作上述表示，並全程以「中國中央政府」、「台灣地區」論述兩岸關係，並聲稱「事實上沒有誰比我們更加關心台灣同胞的健康福祉」。

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她還說，「在符合『一個中國』原則的前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務也做出了妥善安排」。

華春瑩聲稱，「經中央政府同意，世衛組織秘書處還3次專門向台灣地區的衛生專家通報疫情。台灣地區也加入了新冠疫苗實施計劃，台灣地區的專家還多次參與了世衛組織免疫戰略諮詢專家組的會議，充分及時地獲取了新冠疫苗的有關的信息」。

她並重申，世界上只有「一個中國」，「台灣地區參與國際組織包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世衛大會有關決議確認的根本原則」。

今年的世界衛生大會（WHA）將在5月24日召開，七大工業國集團（G7）外長日前在英國倫敦舉行會議，會後並發表公報，表明支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）論壇及WHA。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日發表聲明，呼籲恢復台灣在WHA的適當地位，他表示沒有排除台灣與會的合理理由。

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