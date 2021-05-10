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    還有一隻在逃！中國杭州「金錢豹」外逃引恐慌 5人被拘

    中國浙江省杭州市野生動物世界日前發生金錢豹（豹，又名花豹）外逃事件，目前仍有一隻在逃，園方未在第一時間通報引發外界批評。（圖取自微博）

    中國浙江省杭州市野生動物世界日前發生金錢豹（豹，又名花豹）外逃事件，目前仍有一隻在逃，園方未在第一時間通報引發外界批評。（圖取自微博）

    2021/05/10 18:15

    〔中央社〕中國浙江省杭州市野生動物世界日前發生「金錢豹」（Leopard，又名花豹）外逃事件，目前仍有一隻在逃，園方未在第一時間通報引發外界批評。今天杭州警方對杭州野生動物世界有限公司總經理等5人採取刑事強制措施。

    人民網今天報導，杭州市公安局富陽區分局對杭州野生動物世界有限公司相關人員因「金錢豹外逃事件」涉嫌犯罪，立案調查。

    回顧這起外界戲稱園方「瞞豹」（瞞報）的事件，許多資訊一開始並不透明，甚至訊息混亂。

    當地村民最早是在5月1日發現金錢豹的身影，6日消息傳開、村民報警，7日又有人見到豹子身影。到了8日，杭州市野生動物世界通報，因園區發生安全問題需及時處理和維護，因此暫停開放。

    園方一開始否認有豹子出逃，直到8日下午，富陽官方發布消息確認杭州野生動物世界逃出3隻金錢豹，杭州野生動物世界發出致歉信，但仍未說明3隻金錢豹何時逃出。

    由於5月1至5日是中國「五一長假」，園方的隱瞞態度，被認為是為了想要在長假中賺足門票錢，「只要金錢不要豹」，只考量自身利益，沒考慮民眾安全。

    在事件曝光後，一度傳出其中1隻逃出的金錢豹遭搜救犬咬死，事後證明並非金錢豹逃出的畫面。目前逃出的3隻金錢豹中已有2隻被捕獲，仍有1隻在逃。

    面對市民的恐慌與質疑，杭州官方發布，中共杭州市委書記周江勇9日赴杭州野生動物世界等地聽取工作彙報，查看杭州野生動物世界整改情況，並強調會繼續全力搜尋抓捕逃逸金錢豹。

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