傻眼！中國動物園非洲獅籠內 竟然是黃金獵犬

中國四川省當地1間動物園假日被民眾發現，園內的獅子竟然是1隻黃金獵犬。（圖取自微博）

2021/03/30 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省當地1間動物園被民眾發現，園內的獅子竟然是1隻黃金獵犬，他對此感到相當傻眼，直呼「沒法給孩子解釋」，而動物園方事後對此道歉，稱「工作失誤」導致這起事件。

根據中國《紅星新聞》報導，中國1名唐姓男子3月27日帶著3個孩子前往四川西昌「袁家山動物園」，共計花費人民幣60元（約新台幣262元）入場，卻發現園內的動物明顯比過去還少，他帶著孩子們前往非洲獅的柵欄，抵達後卻傻眼了，裡面的動物竟然是1隻黃金獵犬，孩子還疑惑地說：「哪裡有獅子？」

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園方對此表示，柵欄裡面一直都有非洲獅，黃金獵犬是在旁邊的籠子裡面，「是園長自己養的」，不料遊客錄影時先拍了非洲獅的告示牌，再拍攝旁邊籠子內的黃金獵犬，因此引發外界誤解，園方聲稱「非洲獅籠裡面關著金毛狗絕非是營銷策劃，應該是參觀的遊客發在網上，這對我們的聲譽都造成了很大影響，損失也很大。」

中國媒體對此發現，該動物園內的非洲獅觀賞區域的告示牌已經撤下，一整排柵欄內有很多籠子，裡面有兩隻非洲獅，還有1隻老虎，而旁邊的籠子裡面有1隻黃金獵犬，還有1隻哈士奇，園方此舉引發許多遊客訕笑稱「難道金毛、哈士奇狗都成了觀賞動物？」

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