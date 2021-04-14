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    中國動物園狼籠驚見「哈士狼」 紅腹錦雞變家禽

    中國動物園又鬧笑話，遼寧1間動物園被發現狼的鐵籠中竟然是哈士奇。（圖取自微博）

    中國動物園又鬧笑話，遼寧1間動物園被發現狼的鐵籠中竟然是哈士奇。（圖取自微博）

    2021/04/14 22:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國動物園又鬧笑話，繼先前四川省當地1間動物園用黃金獵犬充當獅子後，遼寧1間動物園被發現狼的鐵籠中竟然是哈士奇，園方聲稱這隻哈士奇與狼生下後代，中國網友大笑「哈士狼」。

    根據中國《頭條新聞》報導，遼寧省蟠龍山動物園今（14日）被中國民眾發現，動物園裡展示狼的鐵籠中竟然關的是1隻哈士奇，哈士奇見到遊客來了好奇地張望、吠叫，隨後蜷曲在地上睡覺；此外，這間動物園內的紅腹錦雞也被發現是一般的家禽，民眾對此向媒體投訴、檢舉園方不實展覽。

    蟠龍山動物園對此回應，「那不是家養雞，是我們引進來的，這種雞叫波蘭雞」，園方也坦承狼的鐵籠中的確有哈士奇，聲稱是「小時候哪個主人遺失在動物園，我們飼養員就把牠飼養起來，不過原先關在猴籠裡，後面大了之後關不了，牠就關在狼圈裡了」，園方說，籠裡面還有1隻母狼，「牠倆生了一串」，但事情曝光後已將哈士奇隔離。

    中國網友認為園方的回應「太好笑了」，不但沒人相信還紛紛留言嘲諷「老虎和獅子生的就叫老師」、「是哈士奇的成分多還是狼的成分多」、「那院長豈不是美人魚」、「這隻狼的後代智商堪憂了」、「哈哈哈山寨動物園嗎」、「這做法挺哈士奇的」；也有中國網友吐槽「波蘭雞看起來也像家養的」。

    此外，這間動物園內的紅腹錦雞也被發現是一般的家禽，園方聲稱是「波蘭雞」。（圖取自微博）

    此外，這間動物園內的紅腹錦雞也被發現是一般的家禽，園方聲稱是「波蘭雞」。（圖取自微博）

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