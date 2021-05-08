民眾嚇死！ 3隻金錢豹逃跑 中國動物園隱匿一週沒通知

中國杭州野生動物園近日發生3隻金錢豹逃脫事件，沒想到園方卻稱因「擔心事件公佈會引起恐慌」而隱匿消息，讓當地民眾身陷危機之中。（圖取自微博）

2021/05/08 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕誇張！中國杭州野生動物園近日發生3隻金錢豹逃脫事件，沒想到園方卻稱因「擔心事件公佈會引起恐慌」而隱匿消息，直到警方接獲當地居民報案

才曝光，而今（8）日傍晚3隻金錢豹都已尋獲，但其中一隻遭搜救犬圍攻咬死。

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綜合中媒報導，早在5月初開始，就有住在杭州野生動物園附近的民眾看見疑似金錢豹的蹤跡，並向當地政府通報，不少人還拍下照片和影片上傳網路，但園方一開始不但沒通報，被官方詢問時還否認有金錢豹逃脫，直到6、7日當地警方紛紛接獲民眾報案，事件才引發官方與網友關注，相關消息更登上微博熱搜榜。

官方為了盡快平息事件，動員民間救援組織、輔警、保安等80多人組成搜索隊伍，另搭配無人機等設備，還派出10多隻搜救犬進行搜索，終於在今傍晚尋獲3隻金錢豹，但其中一隻已遭搜救犬咬死。

杭州野生動物園則發出聲明稱，「鑑於我園發生未成年金錢豹出逃事件，特此向公眾說明情況，並誠摯致歉。前期，因考慮到出逃的未成年金錢豹攻擊性較弱，擔心事件公佈會引起恐慌，未及時公佈有關信息。對事件造成的影響，我園深刻反思、深表歉意，誠懇接受社會公眾的批評和監督。」

3隻金錢豹今傍晚均已尋獲，但其中一隻遭搜救犬咬死。（圖取自微博）

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