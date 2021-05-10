母親節悲劇！ 婦不慎滑倒慘摔50公尺懸崖亡 子女全目睹

澳洲昆士蘭近日發生一件悲劇，1名58歲婦女，與子女們前往凱恩斯知名景點「溫定瀑布」（Windin Falls），卻不幸從高達50公尺的懸崖墜落，當場失去性命。瀑布示意圖。（法新社）

2021/05/10 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭近日發生一件悲劇，當時正值母親節期間，1名58歲婦女，與子女們前往凱恩斯知名景點「溫定瀑布」（Windin Falls），她卻不慎滑倒摔進瀑布懸崖邊的池子裡，強烈撞擊讓她當場失去意識，被湍急的水流推向懸崖，不幸從高達50公尺的懸崖墜落，當場失去性命，而子女與女兒的男友在現場全程目睹一切。

綜合外媒報導，事件發生於當地時間9日下午1點，該名婦人帶著2名子女及女兒的男友前往溫定瀑布踏青，由於可以從瀑布頂部的天然無邊際水池，俯瞰整個熱帶雨林山谷，這裡自然吸引許多尋求刺激的人和攝影愛好者，成為當地的熱門景點。

請繼續往下閱讀...

據報導指出，25歲目擊者湯瑪斯（Blake Thomas）說，當時水流十分湍急，婦人摔落後看似全身無力，癱軟地被水流送往懸崖邊，接著順著水流被推向50公尺高懸崖，不幸墜落身亡，而悲劇發生僅短短幾秒鐘的時間。

警方獲報後出動救援直升機、無人機等大批警力，積極尋找該婦人的身影，最終於當地時間下午4時尋獲該名婦人遺體，當局表示該名婦女被找到時，已明顯死亡。

目擊者表示，此處為觀光勝地，卻缺乏安全措施，相關單位須放置更多警告標示，並設置安全繩索或欄杆，以防止類似悲劇再度發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法