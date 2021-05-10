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    阿富汗頻傳爆炸案 中國：美突宣布撤軍造成

    阿富汗喀布爾一間女校8日遇襲，已累計85人死亡，遺體只能暫時擺放在醫院地板等待認領。（美聯社）

    阿富汗喀布爾一間女校8日遇襲，已累計85人死亡，遺體只能暫時擺放在醫院地板等待認領。（美聯社）

    2021/05/10 15:52

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾西部的塞義德舒哈達高中（Sayed ul Shuhada high school），8日遭逢汽車炸彈攻擊，造成至少85人死亡、逾百人受傷。中國外交部發言人華春瑩9日回應道，美國突然宣布自阿富汗撤軍，導致爆炸事件四起，呼籲外國在阿部隊應考慮當地人安全，以負責任的方式撤離。

    《美國有線電視新聞網》（CNN）和《路透》報導， 中國外交部9日以「華春瑩就阿富汗發生連環襲擊造成重大人員傷亡答記者問」形式，在官網發布新聞稿。華春瑩指出，美國近期突宣布完全自阿富汗撤軍，導致阿富汗多地接連發生爆炸事件，嚴重威脅阿富汗和平穩定與人民生命安全。

    她強調，中方呼籲外國在阿富汗部隊確實考慮阿富汗和地區人民安全，以負責任的方式撤離，避免給阿富汗人民帶來更多動盪和苦難。中國駐阿富汗大使王愚隨後也在「推特」發表同樣說法。

    針對這起駭人聽聞攻擊事件，阿富汗指控伊斯蘭教激進組織「神學士」（Taliban）為幕後黑手，但神學士否認，強調自2020年2月與華府簽署協議、同意進行和平談判及撤出美軍以來，他們不曾在喀布爾發動攻擊。目前還沒有任何組織聲明對爆炸事件負責。

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